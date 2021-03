WASHINGTON

, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Em 15 de abril, a revista de negócios Latin Trade homenageará as cinco empresas mais sustentáveis da América Latina com o prêmio IndexAmericas de Sustentabilidade da Latin Trade 2021, em um evento virtual que contará com a presença do Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone.

O prêmio, que é concedido há três anos em parceria com o BID, destaca as conquistas de cinco empresas que se destacaram nos esforços de sustentabilidade nas categorias de Meio Ambiente, Impacto Social, Governança, Multilatinas e Desenvolvimento. Os vencedores de cada categoria deste ano são:

Engie Brasil-Meio Ambiente

Merck Latam-Impacto Social

Givaudan-Governança Corporativa

Cemex-Multilatinas

Kimberly Clark Latam-Desenvolvimento

A cerimônia de premiação será precedida pela sessão de perguntas e respostas "O papel do setor privado em uma recuperação sustentável" com o Presidente do BID, Mauricio Claver-Carone, na quinta-feira, 15 de abril, às 9h00. Hora padrão da Costa Leste.

"Os vencedores deste ano são verdadeiros exemplos do compromisso em enfrentar os desafios e soluções ambientais e sociais. Estamos entusiasmados com a forma como esses líderes do setor podem abrir o caminho para a recuperação regional e temos orgulho de mostrar os esforços dessas empresas todos os anos", disse Santiago Gutiérrez, editor executivo da Latin Trade Magazine.

"À medida que os países da América Latina e do Caribe e de todo o mundo continuam navegando na COVID-19 e trabalhando para estimular a recuperação, uma abordagem completa para o desenvolvimento sustentável torna-se mais necessária do que nunca. Em particular, o setor privado tem um papel fundamental a desempenhar como financiador de esforços de recuperação, fonte de inovação e criação de empregos, um aliado fundamental para os governos e atores do desenvolvimento e como um cidadão corporativo que enxerga além do resultado final para buscar ganhos econômicos e sociais para as comunidades em que atua. Tendo isto em mente, nossa colaboração com a Latin Trade no contexto dos prêmios IndexAmericas chega em um momento ideal. Esperamos com expectativa esta celebração da sustentabilidade corporativa e desejamos que o IndexAmericas continue incentivando as empresas a deixar uma pegada positiva em nossa região", disse Bernardo Guillamon, gerente do Escritório de Alianças Estratégicas do BID.

O processo de seleção

A Latin Trade seleciona os cinco vencedores anuais com base nas empresas líderes em sustentabilidade corporativa listadas no IndexAmericas Top 100, publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

O comitê editorial da Latin Trade escolhe os vencedores em cada categoria, utilizando fontes primárias e secundárias de informação para estabelecer o mérito de cada empresa.

