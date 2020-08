SEATTLE

US$ 25.000

US$ 40.000

, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O Sigourney Trust concede todos os anos o Prêmio Sigourney (The Sigourney Award) a até quatro pessoas e organizações que tenham feito contribuições para a comunidade psicanalítica internacional com trabalhos de destaque. O prêmio representa um reconhecimento internacional e inclui um importante prêmio em dinheiro para os ganhadores que varia. As inscrições poderão ser feitas até 4 de outubro.

Mary Sigourney

Podem participar profissionais do mundo todo, mas para 2020, o Sigourney Trust tem como foco a América Latina. Esse ano, serão concedidos atéPela primeira vez, serão aceitas inscrições em todos os idiomas que possam ser traduzidos pelas ferramentas do Google. Essas mudanças refletem a visão de, criadora do prêmio, de oferecer reconhecimento mundial e promover a diversidade para os candidatos que se destaquem no pensamento e na prática psicanalítica.

"Queremos homenagear o trabalho que expressa a visão de Mary Sigourney de como a psicanálise pode servir à humanidade em todo o mundo e aprender com o trabalho realizado pelos nossos colegas na América Latina", disse William A. Myerson, médico com doutorado e MBA e que é coadministrador (co-trustee) do prêmio.

O Prêmio Sigourney reconhece o trabalho mais recente dos candidatos, não o trabalho futuro, porque os jurados buscam um corpo substancial de trabalho de destaque durante os últimos dez anos. As conquistas de um candidato devem ser inovadoras, promover o entendimento ou a evolução da psicanálise e o pensamento psicanalítico, e também promover o bem comum.

Desde que o Sigourney Trust começou a aceitar inscrições, em 1989, 129 prêmios foram concedidos, sendo 17 a organizações e 112 a pessoas físicas. Os prêmios foram concedidos pela primeira vez em 1990.

As inscrições e indicações serão aceitas até 4 de outubro de 2020. Os candidatos devem responder brevemente a 10 perguntas on-line, enviar seu currículo, foto e duas cartas de recomendação. https://www.sigourneyaward.org/apply

Para saber mais, visite http://www.sigourneyaward.org

