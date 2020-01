MIAMI

Latina Verde

Equador

, 29 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Já estão abertas as inscrições para a sétima edição dos, o maior evento ambiental da América Latina. O evento será realizado de 19 a 23 de agosto em Guayaquil,. O evento internacional, conhecido como "Prêmios Oscar do Meio Ambiente", busca exibir, conectar, capacitar e premiar os 500 melhores projetos sociais e ambientais que exerçam um impacto na região ou que sejam desenvolvidos por latinos dentro ou fora da região. Os interessados podem inscrever seus projetos em uma ou mais das 10 categorias alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU:

Para inscrever é preciso acessar a seção "Inscreva-se" ("Inscríbete") em www.premioslatinoamericaverde.com antes de 15 de março. A inscrição dos projetos é gratuita.

"Os Prêmios América Latina Verde constituem uma das plataformas ambientais mais importantes em nível internacional, destacando os melhores esforços para alcançar um mundo sustentável", disse Gustavo Manrique, presidente da organização. "Neste ano, o PLV irá se expandir para além da América Latina e conclamamos a todos os indivíduos e organizações comprometidos com a mudança que se unam em torno desse movimento mundial, que é liderado a partir do Equador, porque mudar é possível e o momento de agir é agora", acrescentou.

Os 500 melhores projetos socioambientais receberão:

Um certificado endossado pela consultora PwC e pelos Prêmios América Latina Verde ;

; Um selo que certifica que o projeto faz parte do ranking dos 500 melhores;

dos 500 melhores; Acompanhamento especializado para projetos sustentáveis;

Fazer parte de uma grande comunidade para gerar contatos e alianças essenciais;

Exibição de seu projeto na maior galeria sustentável da América Latina;

Acesso à cerimônia de gala de premiação e a diálogos sobre a economia verde.

Sigapeloe junte-se à conversação usando

FONTE Premios Latinoamérica Verde