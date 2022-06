Preocupado com a invasão de drones? A NovoQuad oferece soluções antidrone.

WILMINGTON, Delaware

13 de junho de 2022

/PRNewswire/ -- Um drone, também denominado Veículo Aéreo não Tripulado (UAV), é uma aeronave não pilotada controlada por um drone para executar missões e tarefas específicas. Atualmente, os drones desempenham um papel essencial em muitos setores. No entanto, ao trazer a conveniência da vida de alta tecnologia, os drones também causam muitos acidentes de segurança. Os riscos de segurança impostos por drones não podem mais ser ignorados.

Em 2016, um drone atingiu o topo do Space Needle de; em 2017, um drone colidiu com uma aeronave leve voando no, Canadá. Esses acidentes envolvendo drones comerciais estão todos próximos de grandes tragédias. A boa notícia é que agora temos o sistema antidrone, também conhecido como sistema Counter UAV, que foi desenvolvido especificamente para detectar e combater drones, para proteger nosso povo e a segurança interna.

Isso é exatamente o que as soluções antidrone da NovoQuad estão fazendo.

Soluções antidrone da NovoQuad

A NovoQuad, com sede nos EUA, é especializada em oferecer soluções de defesa e segurança com tecnologia de ponta, especialmente soluções antidrone. Com tecnologia avançada de radar e design altamente integrado, os os sistemas antidrone da NovoQuad são apropriados para aplicações de proteção de baixa altitude, como grandes eventos de encontro, aeroportos, infraestruturas governamentais e instalações militares.

Vale ressaltar que o Sistema antidrone básico ND-BU003, composto por Unidade de Detecção (Detetor de RF) e Unidade de Bloqueio (Jammer Direcional), possui as características de alcance de detecção suficiente, desempenho de alto custo, e fácil instalação e operação. O sistema oferece detecção omnidirecional de até 3 km. Uma câmera opcional poderia ser integrada, se o operador quiser monitorar o drone-alvo mais de perto e tiver registrado o vídeo da missão em questão.

Outra solução antidrone que chama a atenção das pessoas é a solução portátil antidrone. Como um sistema MULTIFUNCIONAL, o Sistema antidrone portátil ND - BD003 integra detecção de drone, contramedida, tela, controle e fonte de alimentação em um dispositivo leve, compacto e portátil, que permite ao operador executar toda a missão com um único dispositivo. Além disso, o sistema oferece bandas de frequência de bloqueios definidas pelo usuário de acordo com as diferentes demandas e suporta a conexão com o aplicativo móvel para monitoramento, controle e gravação convenientes.

Hoje, com o rápido desenvolvimento da tecnologia de drones em todo o mundo, a tecnologia existente da solução antidrone também está sempre melhorando, e soluções mais otimizadas serão desenvolvidas para detectar e combater drones. Para mais informações sobre as soluções e produtos da NovoQuad, clique aqui ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

