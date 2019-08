Primeira moeda de alto relevo multifacetado do mundo, "Lobo", lidera a coleção quando a Casa da Moeda Real Canadense anuncia as moedas para colecionadores de agosto de 2019

OTTAWA

$25

Claude Thivierge

, 7 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Casa da Moeda desencadeia, com orgulho, sua última grande proeza numismática com a moeda de prata fina dede 2019 – Cabeça de Animal Multifacetada: Lobo (). Impressa em extraordinário alto relevo se elevando por 6 mm de uma superfície de 36 mm de diâmetro, essa moeda criada poré composta de 435 polígonos individuais. A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Casa da Moeda, gravuristas e especialistas em manufaturas de cunho se juntaram para imprimir, com sucesso, um conjunto complexo de minúsculas superfícies de forma espelhada, que efetivamente esculpem a face de um ícone da fauna selvagem canadense, com brilho e perspicácia inigualáveis. Essa moeda revolucionária, junto com outras inovações, já está disponível para compra.

$20

Torre da Paz

Ottawa

Ottawa

Em outra primeira vez no mundo, a Casa da Moeda está lançando a moeda de prata fina dede 2019 – Luzes da Colina do Parlamento (). Usando a tecnologia patenteada "Colour Reveal", uma fotografia daemganha vida sob luz ultravioleta, com um padrão intricado de cores, produzida com detalhes minuciosos. Esse efeito produz uma visão realista doanual "Luzes do Norte" (""), que atrai centenas de milhares de visitantes para os prédios do Parlamento depara um espetáculo noturno inesquecível.

Outro efeito gerado por luz ultravioleta pode ser visto na moeda de prata fina de $ 20 – Maravilha Celeste: "Steve" (Sky Wonders: "Steve"), criada por Tony Bianco. Ao emitir uma luz negra na moeda, revela-se um fenômeno incomum, observado pela primeira vez nos céus canadenses em 2016: um arco fino e fugaz de luz verde e violeta, visto perto de uma aurora boreal, que é produzida pelo "movimento de íons subaurorais" de partículas carregadas fluindo na atmosfera em velocidades extremas.

Essas moedas interessantes vêm acompanhadas por muitas outras criações refinadas, que estreiam neste mês:

Moeda de prata fina de $ 250 de 2019 – 100º Aniversário da CN, uma moeda côncava, na forma oblonga, que mostra a clássica imagem de uma locomotiva a vapor, movendo-se pelas montanhas rochosas canadenses, criada pelo gravurista da Casa da Moeda Matt Bowen e impressa em alto relevo excepcional;

de 2019 – 100º Aniversário da CN, uma moeda côncava, na forma oblonga, que mostra a clássica imagem de uma locomotiva a vapor, movendo-se pelas montanhas rochosas canadenses, criada pelo gravurista da Casa da Moeda Matt Bowen e impressa em alto relevo excepcional; Moeda de prata fina de $ 20 – Série Frente de Batalha da Segunda Guerra Mundial: a Batalha do Rio Escalda ( Second World War Battlefront Series: The Battle of the Scheldt ), criada pela artista de Thunder Bay Mary McPherson;

– Série Frente de Batalha da Segunda Guerra Mundial: a Batalha do Rio Escalda ( ), criada pela artista de Thunder Bay Mary McPherson; Moeda de ouro puro de $ 10 de 2019 – 100º Aniversário da Última Soberana Emitida ( 100 th Anniversary of the Last Issued Sovereign ), comemorando a últimas Soberanas Britânicas produzidas em Ottawa em 1919;

de 2019 – 100º Aniversário da Última Soberana Emitida ( ), comemorando a últimas Soberanas Britânicas produzidas em em 1919; Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 Deuses Nórdicos – Frigg ( Norse Gods – Frigg ), a última moeda de uma série de criações de Alexandra Lefort ;

de 2019 Deuses Nórdicos – Frigg ( ), a última moeda de uma série de criações de ; Série Grandes Moedas de prata fina, seletivamente folheadas a ouro, de 5 onças, de 2019: Moeda de 1 centavo;

Conjunto fracionário de ouro puro de 2020, o primeiro conjunto da Casa da Moeda com quatro moedas de ouro 99,999% puro, cada artista trazendo um holograma aperfeiçoando o design da folha de bordo do artista Luc Normandin ;

da folha de bordo do artista ; Moeda canadense clássica de prata fina e conjunto medalhão de 2019, uma nova coleção de moedas em circulação em prata pura, com cores aprimorando seus designs reversos;

reversos; Conjunto Circulação Canadense de 2019 – Ícones perenes, ideais para colecionadores jovens, com todas as moedas atuais em circulação no Canadá, junto com uma peça de 50 centavos que brilha no escuro, criada por Darren Booth ;

; Moeda de prata fina de $ 30 de 2019 – Reflexos Dourados: Predador e Presa – Orca e Leões Marinhos ( Golden Reflections: Predator and Prey – Orca and Sea Lions ), moeda totalmente folheada a ouro, criada pelo artista de fauna selvagem W. Allan Hancock ;

de 2019 – Reflexos Dourados: Predador e Presa – Orca e Leões Marinhos ( ), moeda totalmente folheada a ouro, criada pelo artista de fauna selvagem W. ; Moeda de ouro puro de $ 350 de 2019 – Retratos da Fauna Selvagem Canadense: o Puma ( Canadian Wildlife Portraits: The Cougar ), moeda de ouro 99,999% puro de coleção e cunhagem muito baixa, criada pelo artista Denis Mayer Jr. ;

de 2019 – Retratos da Fauna Selvagem Canadense: o Puma ( ), moeda de ouro 99,999% puro de coleção e cunhagem muito baixa, criada pelo artista ; Duas novas criações em forma de flor de lótus do Three Degrees Creative Group, celebrando o Ano do Rato com uma moeda de ouro puro de $ 2.500 de 2020 e uma moeda de prata fina de $15 de 2020;

de 2020 e uma moeda de prata fina de de 2020; Três novas criações para o Ano do Rato datadas de 2020 do artista Aries Cheung, especificamente em uma moeda de ouro de $ 150 , uma moeda de prata fina de $ 15 e uma moeda de prata fina de $ 10 ;

, uma moeda de prata fina de e uma moeda de prata fina de ; Moeda de prata fina de $ 3 de 2019 – Celebrando a Diversão e as Festividades Canadenses – Música Folclórica ( Celebrating Canadian Fun and Festivities – Folk Music ), criada por Steve Hepburn ;

de 2019 – Celebrando a Diversão e as Festividades Canadenses – Música Folclórica ( ), criada por ; Moeda de prata fina de $ 5 de 2019 – Série Zodíaco: Virgem (Zodiac Series: Virgo), criada por Jori Van Der Linde .

Cunhagens, preços e informações completas de procedência de cada produto podem ser encontrados na aba "Shop" do www.mint.ca . Imagens das moedas podem ser vistas aqui

Pedidos de todos esses produtos podem ser feitos diretamente à Casa da Moeda, pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou pelo website da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como em nossa rede global de revendas e distribuidoras, incluindo pontos de vendas participantes no Correio do Canadá.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e de serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

Para obter mais informações, contate Alex Reeves, gerente sênior de Relações Públicas, telefone (613) 884-6370, e-mail reeves@mint.ca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/957825/Royal_Canadian_Mint_World_First_Multifaceted_High_Relief__Wolf_.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/957822/Royal_Canadian_Mint_World_First_Multifaceted_High_Relief__Wolf_.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)