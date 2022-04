PRIMEIRA PASSAGEM ÁEREA "NFTICKET" É VENDIDA POR USD 1 MILHÃO EM LEILÃO AO VIVOPR Newswire

MIAMI, 25 de abril de 2022

Air Europa se torna a primeira companhia aérea a cunhar uma passagem aérea na blockchain Algorand via TravelX, tornando-a a passagem mais valiosa vendida na história da aviação comercial

MIAMI, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A TravelX, empresa que está desenvolvendo o primeiro protocolo de distribuição com base em blockchain do setor de viagens, e a Air Europa, a terceira maior companhia aérea da Espanha, que voa para mais de 60 destinos do mundo, anunciaram hoje que foi leiloada a primeira passagem aérea em NFT (token não fungível), ou "NFTicket", por USD 1.002.000.

"Estamos muito satisfeitos com os resultados dessa primeira NFTicket. Vemos isso como uma aposta no futuro, que nos permite aplicar uma camada de experiência de serviço que transforma nossa oferta para o cliente", explicou Valentín Lago, CEO da Air Europa.

A TravelX nasceu para reimaginar o setor de viagens e acelerar sua adaptação à Web3, tokenizando o inventário de viagens em NFTs que podem ser trocados por meio do ecossistema de blockchain, juntamente com stablecoins digitais. Uma integração simples possibilitará um novo mundo de casos de uso, permitindo que os fornecedores do setor de viagens tornem sua distribuição de inventário mais eficiente e rentável.

"Descobrimos que a tecnologia de blockchain havia chegado a um ponto de maturidade que poderia ajudar os viajantes a ter uma experiência mais tranquila, aumentando, ao mesmo tempo, a rentabilidade para os fornecedores do setor de viagens", disse Juan Pablo Lafosse, cofundador da TravelX. "Temos a honra de trabalhar com artistas incríveis, como Carlos Betancourt, para tornar essas dez primeiras NFTickets ainda mais especiais e eternamente colecionáveis. Porém, sabemos que o entusiasmo e o valor gerados com essa primeira NFTicket também são o reconhecimento e a validação de uma aplicação dos NFTs no mundo real. Acreditamos que isso possa se tornar o novo padrão para o setor de viagens."

A TravelX utilizou a Algorand, a infraestrutura de blockchain mais descentralizada, escalável e segura do mundo, para cunhar essa primeira NFTicket.

"A TravelX utilizou a Algorand, a blockchain totalmente negativa em carbono, desenvolvida desde o início para gerar o mínimo de impacto ambiental", disseSilvio Micali, fundador da Algorand. "Estamos entusiasmados em oferecer a infraestrutura de blockchain que permitirá que a TravelX mude o mundo das viagens de forma ecologicamente correta."

Para comemorar, a TravelX organizou um evento exclusivo para convidados na Torre Eiffel, onde foi revelado o lance final da primeira NFTicket. Para mais informações, acesse www.travelx.io.

Sobre a TravelX

Liderada por uma equipe de veteranos dos setores de tecnologia e viagens, com um histórico de mudanças pioneiras, a TravelX está desenvolvendo um protocolo de distribuição com base em blockchain projetado para criar um setor de viagens mais seguro, descentralizado, livre de problemas, transparente e eficiente.

