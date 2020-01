Primeiro banco da XCMG no exterior, o Banco XCMG S.A. busca novas oportunidades de integração indústria-finanças

BELO HORIZONTE

China

, Brasil, 13 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A XCMGprincipal fabricante de maquinaria para construção da, está buscando construir uma nova plataforma de finanças para empresas chinesas e brasileiras enquanto seu primeiro banco no exterior, o Banco XCMG S.A., se prepara para ser inaugurado no primeiro trimestre de 2020 em Pouso Alegre.

O projeto foi aprovado pelo Banco Central do Brasil (BCB), a principal autoridade monetária do Brasil, em outubro de 2019. O Banco XCMG S.A. representa um avanço revolucionário para a XCMG explorar o campo dos serviços financeiros e apoiar a cadeia de suprimentos de upstream e downstream em compras e vendas e atualmente detém licenças para leasing financeiros, serviços de crédito e serviços bancários de investimento.

No Brasil, aproximadamente 95 por cento das vendas de equipamentos de construção ocorrem com empréstimos bancários. Com um conhecimento profundo do setor de maquinaria de construção, o Banco XCMG S.A., terá a capacidade de ajustar produtos financeiros a negociantes e usuários finais, tornando as transações mais eficiências e com melhor relação custo-benefício.

"O estabelecimento do Banco XCMG S.A. está intimamente relacionado à sólida cooperação comercial entre a China e o Brasil. O banco vai promover investimentos em infraestrutura, impulsionar a cooperação Sino-Brasil, aprimorar o clima de investimento para empresas chinesas no Brasil e oferecer suporte para a recuperação e desenvolvimento sustentável da economia local", declarou Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

Em POUSO ALEGRE, Brasil, o Parque Industrial de Pouso da XCMG no Brasil foi nomeado como a quarta zona econômica e de comércio em nível de província no exterior da província de Jiangsu. Em Pouso Alegre, a XCMG do Brasil criou 424 oportunidades de emprego para pessoas da região e continuará a desempenhar um papel ativo na promoção de Minas Gerais às empresas chinesas.

Romeu Zema Neto, governador do estado de Minas Gerais, observou que ele acredite que a XCMG do Brasil aproveitará a oportunidade do parque industrial e do banco corporativo para atingir um crescimento bem fundamentado, expandindo seu reconhecimento de mercado e influência de marca, e Minas Gerais vai oferece o maior suporte ao desenvolvimento em longo prazo da XCMG no estado.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinaria pesada com uma história de 76 anos. A empresa atualmente ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões em todo o mundo.

Acesse www.xcmg.com, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

FONTE XCMG