Primeiro biocontrole da Biotalys demonstra ser consistente e de alta eficácia no programa global de testes de campo de frutas e legumes

O BioFun-1 fornece aos produtores um novo modo de ação para abordar o aumento da resistência aos fungicidas

Biofungicida ambientalmente amigável e inovador com potencial para aplicações pré e pós-colheita

GHENT, Bélgica, May 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Biotalys NV, uma empresa transformadora de proteção de alimentos e culturas, anunciou hoje os resultados de mais de 100 ensaios de campo com seu primeiro biofungicida inovador, o BioFun-1, que está no caminho certo para ser lançado nos Estados Unidos em 2022, seguido de apresentações no mercado global. Desenvolvendo uma nova geração de soluções de biocontrole à base de proteínas, a Biotalys visa ajudar os agricultores a proteger a produção e reduzir o desperdício de alimentos, evitando a perda de colheitas e estendendo a proteção pós-colheita com produtos sustentáveis e seguros.

Em 2018, a Biotalys comprovou que o BioFun-1 fornece proteção competitiva e consistente contra Botrytis cinerea quando comparado com fungicidas químicos comerciais, superando produtos biológicos em múltiplas culturas e regiões. Em 2019, a empresa expandiu ainda mais seu programa de testes confirmando sua alta eficácia e consistência quando comparado com produtos químicos comerciais de referência e programas de gerenciamento integrado de pragas (IPM) em vários patógenos, culturas e regiões.

O programa de ensaios de campo de 2019 ocorreu nos Estados Unidos e nos principais países europeus e incluiu mais de 50 ensaios de eficácia contra as principais pragas, como Botrytis cinerea e míldio em pó. Estas doenças têm um impacto considerável na produção e na qualidade numa vasta gama de culturas de frutas e produtos hortícolas, e são responsáveis por perdas alimentares significativas, antes e após a colheita.

Em aplicações individuais, o biofungicida da Biotalys, BioFun-1, forneceu alta proteção contra patógenos múltiplos na maioria (mais de 85 por cento) dos ensaios em comparação com o controle não tratado. O BioFun-1 demonstrou uma curva de resposta à dose limpa, permitindo que a modulação da taxa da dose se adaptasse às condições de pressão da doença. Sob pressão severa da doença, uma taxa de dose mais alta fornece proteção comparável à referência química sem o desafio dos resíduos para os produtores.

Em 89% dos ensaios, o programa IPM com o BioFun-1 em rotação com fungicidas comerciais realizado demonstrou estar em pé de igualdade com o programa IPM químico padrão, resultando em um comparável rendimento, qualidade da fruta e vida útil pós-colheita, enquanto os resíduos químicos foram reduzidos em até 68%.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/956a8073-bce8-414e-80dd-21d8081755b5

Hans-Jürgen Rosslenbroich, um consultor independente da empresa com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de produtos, incluindo produtos biológicos, comentou: “O modo inovador de ação do novo biofungicida Biotalys demonstrou um controle dependente da dose de doenças vegetais economicamente importantes como Botrytis e mofo em pó nos ensaios de campo aberto. O controle dependente da taxa de dose de doenças de plantas em ensaios de campo que dificilmente podem ser vistos com produtos biológicos, especialmente quando baseados em organismos vivos, é um passo importante no processo de desenvolvimento e pode ser um diferencial único para biofungicida inovador da Biotalys.”

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b1039e3-a70b-40fc-9be0-24a0dbd75240

O próximo programa de teste de campo já está em andamento. Abrangendo mais de 150 ensaios de campo em várias culturas e diferentes condições ambientais na Europa, África do Sul e Estados Unidos, o programa de ensaios de campo de 2020 apoiará o pacote de dados de eficácia regulatória e se concentrará na atividade intrínseca do biofungicida, validação e caracterização da eficácia de campo, e o impacto do posicionamento da temporada final nas frutas e nos legumes colhidos. Este programa de ensaios de campo complementa estudos de segurança de produtos sendo aplicados em suporte aos dossiês de registro em andamento a serem apresentados ainda este ano nos Estados Unidos e na Europa, bem como o desenvolvimento e implementação da cadeia de suprimentos de produtos.

Luc Maertens, COO da Biotalys, acrescentou: “Esses resultados indicam claramente o potencial único da nossa potente plataforma tecnológica para oferecer novas soluções de proteção de alimentos e culturas. Nosso primeiro biofungicida fornece aos produtores um novo e confiável modo de ação para maximizar o rendimento das frutas e dos legumes de alta qualidade. O prazo de validade mais longo das frutas e produtos hortícolas saborosos e atraentes, com níveis de resíduos substancialmente reduzidos, acrescenta um valor significativo, atendendo às necessidades dos consumidores e dos produtores, reduzindo o desperdício dos alimentos e garantindo a exportação global.”

Sobre Biotalys