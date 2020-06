Gazprom dá início à Oitava Temporada do Programa Social Infantil Internacional “Futebol pela Amizade”. Este ano as atividades finais são agendadas para o dezembro e serão realizadas num novo formato, no formato digital.

O “Futebol pela Amizade” é um programa social infantil internacional, que se realiza anualmente. Os participantes são os meninos e as meninas de 12 anos de idade, inclusive os com deficiências. Ao representar vários países e culturas, os jogadores jovens de futebol reúnem-se em equipas mistas e aprendem jogar numa equipa. Os jornalistas jovens cobrem os eventos acontecidos dentro do Programa no Centro de Imprensa Infantil Internacional e promovem os valores humanos. Durante as últimas sete temporadas mais de 6000 crianças de 211 países e regiões participaram no “Futebol pela Amizade”. Mais de 5 milhões de pessoas do mundo inteiro participaram em atividades de programa.

Em 2019 os participantes do programa receberam o grau GUINNESS WORLD RECORDS® por realizar o treinamento de futebol mais multinacional do planeta. Em 2020 a nova temporada será realizada completamente no modo online. Pela primeira vez, será realizado um Campeonato-Online Mundial do “Futebol pela Amizade” na base da plataforma digital do “Futebol pela Amizade”. Neste Campeonato-Online vão participar 32 equipas da Amizade que consistem dos ciberjogadores de 12 anos dos vários países, de ambos sexos, das várias capacidades físicas e falantes de várias línguas.

O universo digital do “Futebol pela Amizade” reunirá mais de 10 mil jogadores de todas as idades de mais de 100 países.

Diogo Netto, Gerente de Responsabilidade Social da Seleção Brasileira:

“O programa “Futebol pela Amizade” sempre foi aberta para os participantes quem têm várias capacidades físicas. A criação da plataforma digital do “Futebol pela Amizade” contribui ainda mais em atingir o objetivo principal do projeto que é – reunir as pessoas do mundo inteiro por dar uma oportunidade a cada um de sair ao campo de futebol e sentir as emoções fantásticas junto com os amigos novos”.

Rene Lampreht, treinador jovem de Eslovénia:

“Participo no programa não pela primeira vez. É uma experiência mesmo muito fixe, graças ao programa encontrei muitos amigos do mundo inteiro. Fiquei feliz de ouvir a notícia sobre a Oitava Temporada — mesmo que fiquemos em vários países, podemos reunir-nos mais uma vez e jogar futebol de maneira segura”.

Referências sobre o Programa:

O Programa Social Infantil Internacional “Futebol pela Amizade” realiza-se pela Gazprom desde 2013. Os valores principais que os participantes do programa promovem são — amizade, igualdade, justiça, saúde, paz, fidelidade, vitória, tradições e honra. A UEFA, a FIFA, o Comité Olímpico Internacional, as federações de futebol de vários países, os fundos de caridade de crianças, os jogadores famosos suportam o “Futebol pela Amizade”. Ao longo de sete temporadas, o programa reuniu mais de 6000 participantes e atraiu mais de 5 milhões de apoiantes, entre os quais são os desportistas famosos, os pintores, os políticos. O programa “Futebol pela Amizade” possui 47 prémios nacionais e internacionais, inclusive o título de GUINNESS WORLD RECORDS® por realizar o treinamento de futebol mais multinacional da história.

