TLALNEPANTLA, México, 9 de outubro de 2019

TLALNEPANTLA, México, 9 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Axalta (NYSE: AXTA) comemorou hoje o feito de ter treinado 20 mil profissionais de repintura automotiva com seu programa "Axalta on Tour", que oferece capacitação especializada gratuita para oficinas de funilaria no México e na América Latina.

Desde 2016, os especialistas da Axalta percorreram todos os cantos do México, da Colômbia e da Argentina treinando profissionais de repintura diretamente em suas oficinas de funilaria e fornecendo ferramentas para permitir que esses profissionais maximizassem o uso de produtos, reduzissem os prazos e aumentassem a produtividade.

"Na Axalta, os clientes vêm em primeiro lugar", revela Daniel Salcido, presidente da Axalta México e vice-presidente da Axalta Refinish Latin America. "Estamos muito orgulhosos de ter chegado tão longe nos últimos anos ajudando a capacitar clientes de revestimento e a mantê-los por dentro das mais recentes técnicas, produtos e tecnologias. O 'Axalta on Tour' nos dá outra chance de estar perto dos clientes, ouvir suas necessidades e oferecer assistência para ajudá-los a ampliar seus negócios. O sucesso deles também é o nosso sucesso, e somos privilegiados por estarmos regularmente na oficina com os nossos clientes."

O programa tem fornecido treinamento personalizado com base nas necessidades e exigências dos clientes em cada mercado e amplia o conhecimento desses profissionais nas mais avançadas técnicas de reparo. Por meio desses cursos, os participantes aprendem sobre a preparação de substrato, como evitar defeitos na pintura, trabalhos de mescla, combinação de cores e gestão de negócios para funilarias, entre outros temas. O programa inclui demonstrações de produtos e treinamento de aplicação usando as principais marcas de repintura da Axalta, como a Spies Hecker® e a Cromax™.

"Estamos orgulhosos de fechar mais um ano do programa 'Axalta on Tour' com uma participação extraordinária", observa Karla Tortolero, gerente de planejamento estratégico e marketing da Axalta Latin America. "A forte demanda e o interesse no programa nos motivam a continuar fazendo melhorias a cada ano para ajudar os clientes a entregar os melhores resultados com o menor custo possível. Estamos orgulhosos do sucesso desse programa e dos benefícios que nossos clientes obtêm como resultado."

A Axalta reforça o seu compromisso com a qualidade, a inovação e o atendimento ao cliente, um compromisso construído durante seus mais de 150 anos de experiência no setor.

Sobre a Axalta

A Axalta é uma empresa líder global focada exclusivamente em revestimentos. Ela fornece aos clientes soluções inovadoras, coloridas, belas e sustentáveis. Desde veículos leves de fabricantes originais, veículos comerciais e aplicações de repintura até motores elétricos, edifícios e tubulações, nossos revestimentos são desenvolvidos para prevenir a corrosão, aumentar a produtividade e permitir que os materiais que revestimos durem mais tempo. Com mais de 150 anos de experiência no setor de revestimentos, a Axalta conta com cerca de 14 mil colaboradores que continuam buscando maneiras de atender melhor aos nossos mais de 100 mil clientes em 130 países todos os dias com os melhores revestimentos, sistemas de aplicação e tecnologias. Para obter mais informações, acesse Axalta.com e siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram @AxaltaLATAM

