Projeto de potássio recebe aprovação de avaliação de impacto ambiental

SASKATOON, Saskatchewan

Saskatchewan

, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Projeto Albany, da CanPacific, que inclui o desenvolvimento de sua propriedade KL262 e uma proposta de 3,25 milhões de toneladas por ano de mineração de potássio, recebeu aprovação para sua próxima fase de desenvolvimento, após uma rígida avaliação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente de

A CanPacific enviou uma declaração de impacto ambiental final à Secretaria do Meio Ambiente de Saskatchewan em julho de 2018. A CanPacific realizou amplas pesquisas independentes sobre animais selvagens, áreas alagadas e plantas raras para o projeto, comprometendo-se com as proteções estabelecidas nas Diretrizes de Restrição de Atividades para Espécies Ameaçadas de Saskatchewan.

A empresa contratou a SNC-Lavalin (Saskatoon) para desenvolver um amplo estudo de impacto ambiental do projeto e obter a orientação de especialistas em relação ao processo de aprovação da licença.

"Estamos realmente comprometidos em desenvolver um projeto ambientalmente sustentável, respeitando os moradores da região", afirmou David Waugh, CEO da CanPacific. "Estamos felizes por poder dar andamento ao projeto, com a aprovação da Secretaria do Meio Ambiente, o apoio dos municípios rurais locais e de partes interessadas da região."

A Secretaria aprovou a continuidade do projeto com base em algumas condições e compromissos assumidos pela CanPacific para minimizar os impactos do projeto na vegetação, áreas alagadas e animais selvagens, entre eles:

Nenhum impacto sobre as pastagens e prados públicos.

A localização da usina evita o riacho Wascana Creek e seus afluentes.

Compensações e indenizações por perdas de áreas alagadas, pastagens e prados.

Nenhum impacto sobre a qualidade ou o fornecimento dos aquíferos locais.

Para asseverar a sustentabilidade do projeto, a CanPacific deu início a grandes consultas às partes interessadas, por um período de sete anos, envolvendo autoridades locais e regionais, líderes indígenas, proprietários de terras e grupos comunitários.

"Estamos comprometidos com conversas contínuas e significativas sobre as necessidades das partes interessadas, suas expectativas e preocupações, com base nas relações de trabalho sólidas que construímos com nossos esforços de comprometimento", afirmou Kent Carter, diretor de HSEC da CanPacific. "Manter o grande apoio das partes interessadas é uma prioridade."

CanPacific Potash

Com sede em Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, a CanPacific Potash Inc. é um empreendimento conjunto entre a North Atlantic Potash Inc., com 68% de participação (uma subsidiária da PJSC Acron) e a Rio Tinto Potash Management Inc., com 32% de participação (uma subsidiária da Rio Tinto plc). A PJSC Acron é uma das maiores produtoras de fertilizante multimineral do mundo, e a Rio Tinto está entre as maiores empresas de mineração e metais do mundo. Para obter mais informações, acesse canpacificpotash.com.

Projeto Albany de potássio

O projeto Albany é uma proposta de mina de potássio com previsão de 3,25 Mt/ano no sul de Saskatchewan. Para obter mais informações, acesse projectalbany.ca.

Para obter mais informações: David Waugh, CEO, +1 306 975 0210

FONTE CanPacific Potash