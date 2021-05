LOS ANGELES

, 21 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O cantor e compositor multiplatino porto-riquenho Ozuna e o renomado escultor francês e artista neo-popse uniram para lançar uma coleção de NFTs na Rarible, facilitada pela Zytara Labs.

Ozuna, um dos cantores mais populares do mundo e vencedor do Grammy latino, fez história no início deste ano, tornando-se o primeiro artista a lançar uma coleção de NFTs.está sempre buscando novas formas de arte e, com essa colaboração, entra no mundo digital de NFTs. Essas próximas peças de arte digital—uma coleção intitulada " El Oso &Wild Kong "—são inspiradas nas obras de arte de Orlinski, principalmente na escultura icônica do Kong selvagem e no famoso logotipo de Teddy Bear de Ozuna.

A entrega está programada para ser lançada no mercado de NFTs da Rarible na sexta-feira, 28 de maio de 2021. A coleção El Oso &Wild Kong incluirá um total de 5 peças disponíveis nas seguintes quantidades limitadas com uma peça para leilão e as outras 3 disponíveis a preços fixos:

Voiture: edição limitada de 500 peças

Trophée: edição limitada de 100 peças

Portorico Calin: edição limitada de 100 peças

Stadium: edição limitada de 50 peças

No Man's Land: 1:1 edição para leilão

Ozuna compartilhou: "Sempre apreciei enormemente a arte. Poder colaborar agora com um artista tão respeitado como Orlinksi é uma emoção e uma inspiração. Trabalhamos e coordenamos juntos a equipe em uma colaboração direta e única, e continuaremos a expandir os limites em conjunto e a tornar a arte acessível."

Richard Orlinski declarou: "Foi um grande prazer colaborar com Ozuna nesta coleção. A tecnologia de blockchain nos dá novas oportunidades para sermos criativos, construir pontes entre diferentes tipos de arte e, o mais importante de tudo, tornar a arte acessível a um número maior de pessoas, que é um objetivo comum que Ozuna e eu compartilhamos. Esta coleção é o primeiro passo de uma relação artística de longo prazo entre Ozuna e eu."

Al Burgio, fundador e CEO da Zytara, declarou: "Estamos incrivelmente entusiasmados em apoiar esta colaboração única de NFTs entre Ozuna e Richard Orlinksi que representa o tipo de criação artística que é possível pelas inovações trazidas pela tecnologia de blockchain e a imutabilidade das NFTs."

Este lançamento das NFTs também incluirá gravuras e esculturas originais de Richard Orlinski. Para se manter atualizado, acesse https://orlinskixozuna.com/

Sobre a Ozuna:

O premiado cantor e compositor porto-riquenho OZUNA é um dos artistas mais icônicos e ouvidos de música latina em todo o mundo. Desde o lançamento de sua carreira em 2015, Ozuna ganhou inúmeras conquistas, incluindo fazer a lista de pessoas mais influentes da revista Time (2019) e ganhar o prêmio Compositor Contemporâneo Latino do Ano da BMI (2019) e de música contemporânea latina do ano "Taki Taki" (2020). Ele também tem quatro Guinness World Records™.

Ozuna continuou quebrando barreiras e fazendo história ao longo de 2020. Ele foi um dos 10 artistas mais transmitidos do sexo masculino – em qualquer gênero – no Spotify, bem como um dos 10 maiores artistas mundiais no YouTube. A Billboard escolheu "Caramelo Remix" entre as suas 25 melhores músicas latinas do ano e uma das 100 melhores canções em geral. Ele ganhou seus dois primeiros GRAMMYs® latinos em novembro. Em setembro, ENOC virou seu quarto álbum consecutivo para estrear como nº 1 no topo da parada de álbuns latinos da Billboard . Ele foi o artista mais indicado no Billboard Latin Music Awards e empatou no primeiro lugar no Premios Tu Música Urbano. Em fevereiro, ele recebeu o prêmio Silver and Gold Seagull no prestigiado Festival Internacional de Músicas Viña del Mar no Chile. Ele assume a posição em 2021 como um dos artistas mais indicados no Premio Lo Nuestro, ao mesmo tempo em que lançou o álbum colaborativo Los Dioses com seu amigo e colega Anuel AA.

Sobre Richard Orlinski

Em 2007, impregnado de cultura pop, Richard Orlinski decidiu se dedicar à arte. Ele logo criou um universo pop colorido e seu mundo animal deu a volta ao mundo. Seus frequentemente enormes animais são orgulhosos e desafiadores, mas também simbolizam a gentileza e a liberdade. Em 2015, Richard Orlinski se tornou o artista francês contemporâneo com mais vendas do mundo.

Tudo começou com um crocodilo em resina vermelha que o escultor decidiu expor em Deauville (França) durante o Festival de Cinema Americano. O artista francês é impulsionado a fazer arte para todos e leva o gênero a lugares inesperados. Expor em lugares incomuns e em grandes espaços ao ar livre logo se tornou sua assinatura.

Richard Orlinski foi oficializado na Ordre des Arts et des Lettres pela Ministra da Cultura francesa Roselyne Bachelot-Narquin em 2021.

Sobre a Rarible

A Rarible é um mercado de NFTs. Ela oferece uma plataforma para os artistas e colecionadores criarem, coletarem e negociarem itens colecionáveis digitais. A Rarible foi lançada no início de 2020 por Alexei Falin e Alex Salnikov. O objetivo da Rarible é evoluir e ser uma organização autônoma totalmente descentralizada (DAO), em que a tomada de decisões e a organização estejam no controle dos usuários da plataforma ativa. Ao oferecer aos criadores e colecionadores a oportunidade de criar ideias para a plataforma e votar em atualizações da plataforma, a intenção é torná-la uma plataforma pública, responsiva aos usuários.

Sobre a Zytara Labs

A Zytara Labs é uma empresa de produção e estúdio de serviço completo que apoia artistas, atores, jogadores, equipes de e-sports e outras marcas com a criação, vendas e marketing de tokens não fungíveis (NFTs). A empresa também desenvolve produtos e plataformas inovadores que alavancam protocolos de blockchain tais como DigitalBits e Ethereum. A Zytara Labs é uma subsidiária integral da Zytara Inc., a empresa fintech que constrói hoje a instituição financeira digital do amanhã. Para obter mais informações, acesse https://www.zytara.com/nfts

