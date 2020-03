Proximus estende Parceira Synchronoss Personal Cloud

A renovação do contrato de três anos permite que os assinantes da Proximus continuem a fazer backup seguro de conteúdo digital importante para serviço de nuvem seguro e conveniente

BRIDGEWATER, N.J., March 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, anunciou hoje que renovou o contrato para fornecimento da plataforma Synchronoss Personal Cloud para a Proximus.



A maior operadora de telecomunicações da Bélgica, a Proximus oferece a plataforma Synchronoss aos seus clientes de banda larga desde 2015 através de uma oferta em nuvem de marca branca. Os assinantes podem fazer backup, armazenar e sincronizar conteúdo com segurança nos seus laptops, tablets, PCs e smartphones para suas próprias contas na nuvem.

Com a extensão de três anos do contrato a Proximus continuará a entregar a Synchronoss Personal Cloud através do seu modelo freemium existente. Os assinantes de banda larga recebem gratuitamente 10 gigabytes para armazenamento, bem como a opção de pagar € 2,95 por mês por armazenamento de 100 gigabytes ou € 9,95 por armazenamento de um terabyte . Os assinantes decidem se o backup deve ser realizado automaticamente ou manualmente e escolhem quais tipos de arquivo – fotos, vídeos, documentos ou todos os três - devem ser incluídos nos backups.

“A Synchronoss Personal Cloud tem sido um ativo fantástico para nossos clientes”, disse Sébastien Leblanc, Diretor de Gestão de Produtos de Consumo da Proximus. “Vivemos em um mundo onde os assinantes valorizam a capacidade de poder armazenar e acessar facilmente e com segurança os conteúdos digitais. A Proximus reconhece essa necessidade e tem o prazer de estender nossa parceria com a Synchronoss para que possamos continuar a fornecer um serviço conveniente de backup na nuvem para nossos assinantes”.

A solução Synchronoss Personal Cloud é usada por algumas das principais operadoras do mundo, incluindo Verizon, AT&T, BT e SFR, além da Proximus.

Glenn Lurie, Presidente e CEO da Synchronoss, disse que os provedores de rede móvel e empresas de telecomunicações como a Proximus entendem claramente os muitos benefícios de oferecer aos clientes a oportunidade de fazer backup e armazenar dados pessoais diretamente na nuvem.

“O fornecimento de um serviço de backup seguro, fácil de usar e com marca de operadora, que funciona em qualquer plataforma não só oferece um valor agregado importante aos assinantes de uma marca em que eles já confiam, mas também cria novos fluxos de receita para os provedores de telecomunicações. Estamos contentes pelo fato de a Proximus ter estendido o nosso relacionamento de longa data e de ter a oportunidade de continuar a entregar à empresa a capacidade de dar aos seus assinantes a oportunidade de proteger os dados importantes e memórias preciosas, enriquecer a experiência do usuário e solidificar a fidelidade do cliente – tudo isso com o aumento dos lucros”, disse Lurie.

Para saber mais sobre a solução Synchronoss Personal Cloud, visite a página de soluções de nuvem do site Synchronoss em https://synchronoss.com/solutions/cloud/

Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma a forma como as empresas criam novas receitas, reduzem custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos e plataformas digitais e IoT que dão suporte a centenas de milhões de assinantes em todo o mundo. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras, parcerias confiáveis e pessoal de talento da Synchronoss, parcerias confiáveis mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, visite www.synchronoss.com .

