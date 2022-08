PTI garante transação de USD 2 bilhões com várias linhas de crédito

NOVA YORK

22 de agosto de 2022

USD 2

/PRNewswire/ -- A Phoenix Tower International, LLC ("PTI"), por meio de sua subsidiária espanhola (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), subsidiária dos EUA (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.) e sua subsidiária chilena (Phoenix Tower International Chile SpA), anunciou hoje que alterou e restabeleceu suas linhas de crédito especiais, consolidando-as e expandindo-as para que se tornassem uma única transação debilhões com várias linhas de crédito garantidas envolvendo toda a América do Norte e América do Sul.

USD 1.404

USD 540

USD 56,0

A transação alterada envolveu as seguintes linhas de crédito especiais com garantia: (i) um empréstimo a prazo demilhões, (ii) um empréstimo a prazo com retirada adiada demilhões e (iii) um empréstimo de crédito rotativo demilhões, todos com vencimento em agosto de 2027 (cinco anos). Os recursos das linhas de crédito serão utilizados para: (i) quitar dívidas existentes, incluindo taxas e despesas relacionadas, e financiar a aquisição do portfólio chileno de ativos de torres sem fio da WOM S.A. ("WOM"), (ii) financiar os requisitos de despesas de capital e aquisições futuras e (iii) financiar os requisitos de capital de giro, respectivamente.

Como parte da transação chilena, a PTI adquiriu 2.334 locais de torres da WOM no fechamento inicial e 1.466 locais adicionais a serem entregues até 2024, atingindo uma importância total de aproximadamente USD 930 milhões. A PTI tornou-se a maior proprietária de torres de comunicação do Chile, ampliando sua presença global para mais de 22 mil torres em 19 países.

A White and Case LPP atuou como consultora jurídica externa dos credores, e a Locke Lord LLP atuou como consultora jurídica externa da empresa.

Além do Scotiabank atuar como único intermediário principal e único "bookrunner" no financiamento, além de único consultor financeiro na aquisição, os bancos a seguir atuaram como "senior mandated lead arrangers" ou "mandated lead arrangers", enquanto 13 outras instituições atuaram como gestores principais, gestores e participantes: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate &Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societé Générale, JP Morgan Chase Bank, N.A. e MUFG Bank, Ltd.

Sobre a Phoenix Tower International

Pro forma para essas transações, a PTI, por meio de suas afiliadas e subsidiárias, será proprietária e operará mais de 22 mil torres de telecomunicações na Europa, Estados Unidos, América Latina e Caribe.

A PTI foi fundada em 2013 com a missão de ser o principal provedor de locais para operadoras sem fio em todo o mundo em mercados de alto crescimento. Entre os investidores da PTI estão fundos administrados pela Blackstone e vários membros da equipe de gestão. A empresa está sediada em Boca Raton, na Flórida. Para mais informações, acesse www.phoenixintnl.com

