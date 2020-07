PARIS

, 30 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Pullman Hotels &Resorts lançou a campanha da marcaem colaboração com uma das marcas e futebol mais populares do mundo, o Paris Saint-Germain , uma parceira oficial do programa de fidelidade de estilo de vida da Accor, ALL- Accor Live Limitless . A campanha global é inspirada pela paixão da marca pela arte e pelo design e interpreta diferentes experiências em hotéis de maneira moderna, inspiradora e artística. A campanha celebra o poder da arte através dos jogadores do Paris Saint-Germain, mostrando os atletas astros do esporte em uma série de episódios digitais.

A campanha, a qual estreará nas plataformas de mídia social da Pullman, canal YouTube e no web site da Pullman durante o mês de agosto, apresentará diversos dos principais jogadores do Paris Saint-Germain, incluindo Neymar JR, Kylian Mbappé, Ander Herrera, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Keylor Navas e Christiane Endler, que se empenham para inspirar e encorajar os espectadores a estenderem seus limites e a pensarem de forma criativa.

"Na Pullman, nos esforçamos para eliminar as fronteiras entre a arte e a vida, portanto estamos naturalmente empolgados por lançarmos um projeto tão atraente com o Paris Saint-Germain, o que representa um princípio que compartilhamos: sermos mestres em nossa arte", disse Lilian Roten, vice-presidente global de gestão da marca da Pullman Hotels &Resorts. "Nesses tempos desafiadores, queremos inspirar a todos a tirarem um momento para apreciarem a arte no trabalho nas abordagens individuais dos jogadores do Paris Saint-Germain e encorajar os hóspedes da Pullman a pensarem mais sobre o que gostariam de realizar, o que eles acham gratificante e como eles consideram e valorizam o sucesso".

"Estamos muito orgulhosos com essa ativação com a Pullman Hotels &Resorts", comentou Marc Armstrong, executivo-chefe de parcerias do Paris Saint-Germain. "Esta é a primeira grande campanha com a qual trabalhamos com uma das marcas individuais do Grupo Accor depois de uma forte primeira temporada de nossa Parceria Principal, onde o foco esteve no novo programa ALL – Accor Live Limitless. Há uma grande sinergia entre a marca Pullman e o clube, como essa campanha #ArtofPullman demonstra, e estamos bastante ansiosos para trabalhar com eles nesta e em outras campanhas empolgantes".

Além do envolvimento do Paris Saint-Germain, a Pullman tem o prazer de anunciar que o fotógrafo Brooklyn Beckham, um artista de destaque, emprestou seu toque criativo para a nova campanha, em imagens de bastidores. Beckham apresentou os jogadores do Paris Saint-Germain os quais ele filmou em uma série exclusiva de vídeos para a campanha.

"A arte tem um papel importante na minha vida e desde que peguei a câmera pela primeira vez, descobri ser fácil para mim me expressar e adoro o quanto isso me permitiu capturar minha perspectiva", disse Brooklyn Beckham. "Foi divertido participar da nova campanha da marca da Pullman com o Paris Saint-Germain. Espero que ela permita ao público ver os jogadores através de uma lente diferente".

A arte não é apenas para as paredes, ela é para se viver. Colocando uma forte ressonância no domínio de uma profissão, o relacionamento da Pullman com a arte contemporânea se desenvolveu juntamente com a principal missão da marca de estimular o espírito empreendedor. Novos empreendedores são convidados pela Pullman a soltarem seu potencial, na medida em que criam o ambiente ideal para provocar a criatividade. Sendo uma marca direcionada a fornecer um trabalho único e agir de forma dinâmica para seus hóspedes, a Pullman tem por objetivo inspirar e encorajar os viajantes a atingirem seus objetivos, estarem em sua arena escolhida ou em sua tela.

"A Pullman entende que seus hóspedes hiperconectados são instintivamente curiosos, que eles são impulsionados a serem criativos e querem se sentir capacitados para estender os limites em suas vidas diárias", disse Steven Taylor, executivo chefe de marketing da Accor. "A nova campanha 'The Art Of' com o Paris Saint-Germain, a qual foi concebida e produzida por nosso executivo chefe de criação Jean-Guilhem Lamberti e por sua talentosa equipe, dá vida à moderna perspectiva e ao espírito aventureiro da Pullman que fornece uma experiência hoteleira abrangente que atrai os viajantes de mente aberta e visionários.

O propósito da marca Pullman é estimular o corpo e a mente de seus hóspedes para assegurar que eles tenham o melhor desempenho possível. Desde menus que incentivam o desempenho, ofertas de energizantes de preparo físico, experiências dinâmicas de alimentos e bebidas, vida noturna vibrante e agitada, e apresentações de arte ao vivo, os visitantes podem se sentir o melhor possível quer estejam viajando a trabalho ou lazer. Essa nova campanha global da marca desperta a curiosidade e estimula o pensamento de uma maneira que irá inspirar os hóspedes a estender ainda mais seus limites quer fiquem em casa ou quando viajam e se hospedam com a Pullman.

Sobre a Pullman

A Pullman Hotels &Resorts estabelece um novo tempo nas viagens globais e maneira de viver, fornecendo uma experiência inspiradora, energizante e enriquecedora para novos empreendedores. A Pullman recebe os hóspedes com o espaço que eles precisam para se concentrar, trabalhar e se divertir. Visionária, hiperconectada e com uma paixão pela arte e preparo físico, a Pullman conserva o espírito aventureiro e a ambição de mente aberta que a direcionaram para se tornar uma marca de viagens pioneira há mais de 150 anos. Atualmente a Pullman apresenta mais de 130 propriedades em destinos vibrantes e cosmopolitas em todo o mundo. A Pullman faz parte da Accor, um grupo líder mundial de hotelaria aumentada que oferece experiências únicas em 5.000 hotéis e residências em 110 países.

Sobre a ALL – Accor Live Limitless

A ALL – Accor Live Limitless é uma companheira diária de estilo de vida. A ALL aproveita e melhora as marcas, os serviços e as parcerias oferecidos pelo ecossistema da Accor. A ALL fornece experiências significativas e recompensa seus clientes mais envolvidos enquanto possibilita que trabalhem ao vivo e se divirtam, muito além de sua estada, em casa e em todo o mundo. Graças a essa rica proposta de valor, a Accor está dando vida a sua estratégia de hotelaria aumentada com novas plataformas digitais, parcerias icônicas (cartões de crédito, mobilidade, empresas aéreas, entretenimento com a AEG, IMG, Paris Saint-Germain) e um plano global de implantação para todos seus hóspedes e 64 milhões de membros do programa de fidelidade. A ALL se tornou a principal parceira do Paris Saint-Germain e patrocinadora da camisa no início da temporada de 2019/20.

Sobre o Paris Saint-Germain

O clube de futebol Paris Saint-Germain foi criado em 1970. Desde a compra do clube pela QSI em 2011, ele se transformou em um dos principais clubes de futebol e marca global de esportes de todo o mundo. O Paris Saint-Germain é conectado com Paris, que está no centro da organização, seguindo a filosofia de uma cidade única, um clube único. Desde então o clube ganhou 18 troféus em apenas sete anos, 43 em sua história, se tornando o clube de futebol mais bem-sucedido da França. O Paris Saint-Germain atraiu muitos grandes jogadores incluindo Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic, e atualmente Neymar e Mbappé, ambos classificados entre os quatro principais jogadores do mundo. A popularidade internacional do clube nunca para de crescer. O clube é agora um dos mais seguidos de todo o mundo, expandindo de zero para uma comunidade de 90 milhões de seguidores na mídia social em apenas sete anos. O clube abriu escritórios internacionais em Doha, Nova York e Cingapura. O clube esportivo pioneiro que agora inclui futebol masculino, futebol feminino, handebol e judô adicionou os esportes em 2016. O retorno para a comunidade é fundamental para o clube que aumentou drasticamente a capacidade de sua Fundação para desenvolver grandes e eficientes programas. Entre vários projetos, o projeto Escola Vermelha &Azul permite que o Paris Saint-Germain atenda a jovens carentes.

Contatos: Mike Taylor, comunicações da marca global, mike.taylor@accor.com; Patricia Courtney, comunicações da marca global, patricia.courtney@accor.com

FONTE Pullman Hotels &Resorts