Pulsante: Está na hora de fortalecer as organizações que atuam pelo empoderamento cívico na América LatinaAbertura do convite à apresentação de propostas para fundo de apoio de 80 a 120 mil dólares- O convite à apresentação de propostas para o Fundo para Organizações de Empoderamento Cívico da Pulsante está aberto de 23 de março a 30 de abril.- A Pulsante selecionará de cinco a seis organizações da América Latina que poderão solicitar recursos de 80 a 120 mil dólares, além de apoio técnico para fortalecer institucionalmente suas organizações.

BRASÍLIA,, 23 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A situação atual da América Latina é preocupante. Na Colômbia, foram registrados 66 massacres durante o ano de 2020 e 120 defensores dos direitos humanos foram; na, durante o primeiro semestre do ano passado, aalcançou 40,9% da população(A Maior Marcha do, nome da manifestação em português) reuniu mais de 1,2 milhão de pessoas eme mais de 3 milhões de pessoas em todo o país reivindicando uma nova; No Brasil o produto interno bruto reduziu 4,1% em 2020 e quase 14 milhões de pessoas estavam desempregadas; No México, além do aumento dos índices de feminicídios, a desigualdade cresce e 44% da população está em situação de

Além de problemas como os citados acima que a América Latina enfrenta, de acordo com dados da organização, metade da população do continente vive em países onde o espaço cívico é obstruído, reprimido ou fechado. Para enfrentar este cenário, a, uma parceria formada pela Luminate, Open Society Foundations e Fundación Avina lança um novo. O convite à apresentação de propostas é voltado para organizações legalmente constituídas com sede na América Latina e está aberto até 30 de abril de 2021. As organizações poderão solicitar recursos entre 80 e 120 mil dólares e o apoio terá duração de 18 a 24 meses.

"Esperamos que este Fundo contribua para aumentar a resiliência de organizações que fortalecem o ecossistema cívico na América Latina por meio de uma cidadania ativa que possa incluir vozes tradicionalmente excluídas, influenciar nas estruturas de poder e contribuir para melhorar as democracias", disse Felipe Estefan, Diretor de Investimentos da Luminate.

