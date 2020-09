PUMA fecha acordo inédito com o Palmeiras e patrocina 23 atletas do futebol femininoA parceria com atletas de um mesmo clube, independente do seu desempenho individual, traduz o compromisso da marca com as mulheres e a intenção de escrever uma história junto ao Palmeiras feminino

SÃO PAULO, 8 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A PUMA Brasil anuncia nesta terça (8) o patrocínio de 23 atletas do elenco feminino do Palmeiras, uma parceria inédita no mundo do futebol, que tem como objetivo apoiar atletas que buscam o justo reconhecimento como estrelas do esporte, além de construir novos momentos significativos para esse elenco de mulheres palestrinas. A proposta, que não é obrigatória, foi feita para todas as atletas do clube, independentemente da posição que jogam ou da performance apresentada, mostrando o compromisso da PUMA em apoiar o time como um todo. Por parte das jogadoras, a receptividade foi imediata e o senso coletivo falou mais alto já que 23 das 27 atletas aceitaram o acordo como forma de ajudar especialmente as jogadoras que possuem menos oportunidade de conquistar um patrocínio.

Para apresentar essas novas parcerias, a campanha da PUMA conta com a participação de todas as jogadoras patrocinadas, são elas: as goleiras Vivi, Karen e Jully; as defensoras Janaína,, Stella e Thais; as laterais Isabella e Vitória; as meio-campistas Ary, Bia,, Dóroty, Juliana Passari,, Maressa, Nicoly e Tefy; e as atacantes Bianca, Monica, Livyan, Lurdinha e Ottilia. As quatro atletas que não assinaram parceria, já possuem vínculo com outras marcas.

Após o lançamento de "Uma Camisa Com História", que ressalta a pluralidade do Palmeiras, e "Nosso Verde Não Se Apaga", celebrando a renovação, a PUMA Brasil se apoiou nessas mensagens e no consenso da necessidade em trabalhar e criar mais oportunidades para a modalidade, para apresentar o projeto envolvendo o elenco feminino palmeirense e, assim, buscar ouvir o que essas mulheres têm a dizer dentro do universo da marca . Além de utilizarem chuteiras e acessórios da PUMA em jogos e treinos, as atletas terão voz ativa na estratégia da marca, estando presentes em campanhas e posicionamentos, tanto no segmento de futebol, como em sportstyle, principalmente em relação aos discursos do universo de PUMA Women. Um exemplo prático é a recém lançada campanha de #PUMACali, tênis casual voltado ao público feminino, que celebra a diferença entre as mulheres e teve como uma das estrelas a jogadora Juliana Passari.

