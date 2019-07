PureCircle acrescenta grandes nomes à sua equipe comercial para incentivar ainda mais o seu crescimento

Novos Dirigentes de Marketing e de Atendimento ao Cliente entram para a Empresa

CHICAGO, July 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após resolver os desafios de sabor e de oferta, a PureCircle (LSE: PURE), maior produtora global e inovadora de adoçantes de estévia, está mais bem preparada do que nunca para ajudar as empresas de bebidas e alimentos a reduzir o açúcar sem o uso de adoçantes artificiais. Para maximizar ainda mais o potencial de crescimento, a PureCircle está aprimorando sua equipe comercial:



Alina Slotnik entra para a empresa como nova Vice-Presidente de Marketing Global. Recentemente ela liderou o marketing global da Glanbia Nutritionals, um provedor de soluções nutricionais para as empresas de alimentos e bebidas. Ela pertenceu às empresas Johnson & Johnson, Baxter International e Forest Laboratories. Ela é uma marqueteira comprovada e habilidosa.

Eric Emmerick entra para a empresa como novo Vice-Presidente de Atendimento ao Cliente e de Cadeia de Fornecedores. Recentemente ele foi diretor de atendimento ao cliente global da divisão UOP da Honeywell, um fornecedor internacional e licenciador líder de tecnologia de processo, equipamentos e serviços. Ele trabalhou anteriormente na Georgia Pacific. Ele traz uma profunda experiência valiosa com atendimento ao cliente e logística para a PureCircle.

Dave Gallagher, ex-Vice-Presidente de Contas Principais da PureCircle, assume a nova e ampliada função de Vice-Presidente Regional para a América do Norte. Dave é um dos executivos de vendas mais experientes e conhecedores do mundo na área de adoçantes. Ele está na PureCircle há quase uma década, vindo da Tate & Lyle.

Comentários das mudanças:

Maga Malsagov, CEO da PureCircle, disse:

“Alina, Eric e Dave, em suas novas posições na PureCircle, fortalecem ainda mais a talentosa equipe da nossa empresa e nos ajudarão a capitalizar as nossas oportunidades de crescimento. Como líder global de estévia, temos a sorte de atrair os melhores talentos para a nossa empresa”.

Stephane Ducroux, Diretora Comercial da PureCircle, observou:

“Este é um momento emocionante e importante para a PureCircle. A PureCircle resolveu questões quanto ao sabor da estévia e agora pode fornecer quantidades significativas de maneira rentável para nossos clientes. Temos uma forte equipe comercial e Alina, Eric e Dave nas suas novas funções tornarão a nossa equipa ainda mais forte”.

A demanda global da estévia está aumentando, com o aumento do uso do adoçante sem calorias à base de plantas pelas empresas de alimentos e bebidas. A PureCircle fornece adoçantes de estévia e outros ingredientes para muitas das principais empresas de bebidas e alimentos do mundo. Ela também trabalha com empresas menores ajudando-as com o uso da estévia. A parceria com a PureCircle oferece para as empresas de alimentos e bebidas acesso aos ingredientes de estévia com o melhor sabor e as ajuda a responder ao desejo dos consumidores de produtos sem açúcar ou com menos açúcar, adoçados sem adoçantes artificiais.

A história da estévia continua se desenvolvendo como pano de fundo. Não muito tempo atrás, ela era vista como um adoçante sem calorias e de ingrediente único à base de plantas que funcionava bem em algumas aplicações de bebidas e alimentos. Atualmente, oferecemos uma ampla variedade de adoçantes de folha de estévia da próxima geração, inclusive o Reb M e D, com um sabor excelente e que funciona bem em vários tipos de categorias. Esses adoçantes ajudam as empresas de bebidas e alimentos a aumentar suas ofertas de produtos de baixa e sem calorias sem sacrificar o sabor.

Avanços recentes da PureCircle permitiram o aumento substancial da produção dos nossos adoçantes estévia da próxima geração – tal como o Reb M e D — que tem o sabor mais adocicado e é amplamente procurado pelas empresas de bebidas e alimentos. Isto significa que a PureCircle é capaz de fornecer adoçantes de estévia nas quantidades que os clientes precisam com a expansão do uso da estévia - e é capaz de fazer isto com um custo eficaz.

Sobre a PureCircle

A PureCircle é a única companhia que combina pesquisa e desenvolvimento avançados com integração vertical completa, desde a produção agrícola à manufatura de adoçantes de estévia inovadores, de alta qualidade e ótimo sabor.

A empresa colabora com fazendeiros que cultivam plantas de estévia e com empresas de alimentos e bebidas que buscam melhorar suas fórmulas de baixa ou nenhuma caloria, usando adoçantes à base de plantas.

A PureCircle continuará a: liderar em pesquisa, desenvolvimento e inovação; produzir um crescente suprimento de múltiplas variedades de adoçantes de estévia com sabor parecido com o do açúcar, usando todos os métodos necessários e apropriados de produção e ser uma parceira provedora de recursos e inovação para as empresas de alimentos e bebidas.

Os modificadores do sabor da estévia da PureCircle trabalham em sinergia com os adoçantes para aprimorar o sabor, o paladar e o perfil de calorias e melhorar o custo-benefício de produtos de bebidas e alimentos.

Fundada em 2002, a PureCircle investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento revolucionários e tem atualmente 130 patentes aprovadas e 250 pendentes relacionadas à estévia.

A PureCircle tem escritórios em todo o mundo e sua sede global é em Chicago, Illinois.

Para atender à crescente demanda de adoçantes de estévia, a PureCircle está aumentando rapidamente sua capacidade de fornecimento. A empresa completou a expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em março de 2017, aumentando sua capacidade para fornecer rapidamente os adoçantes especiais de estévia mais novos e de excelente sabor e ajudar a adicionar valor cada vez mais alto para seus clientes.

As ações da PureCircle estão listadas no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres.

Para mais informação, visite: www.purecircle.com

Sobre a estévia

Devido à crescente preocupação global com a obesidade e o diabetes, as empresas de alimentos e bebidas estão trabalhando de forma responsável para reduzir o açúcar e calorias dos seus produtos, em resposta aos consumidores e aos defensores da saúde e do bem-estar. Os adoçantes da planta estévia têm sabor semelhante ao açúcar e estão se tornando uma ferramenta cada vez mais importante para estas empresas.

Como o açúcar, os adoçantes de estévia são à base de plantas. Mas ao contrário do açúcar, eles permitem formulações de baixa ou nenhuma caloria para alimentos e bebidas.

O extrato da folha de estévia é um adoçante natural sem calorias e de alta intensidade usado pelas empresas globais de alimentos e bebidas como uma alternativa de excelente sabor ao açúcar e adoçantes artificiais.

A estévia é uma planta naturalmente doce nativa da América do sul, mas atualmente é cultivada em todo o mundo, principalmente no Quênia, China e EUA.

As partes de sabor adocicado da folha de estévia são 350 mais doces do que o açúcar. A alta intensidade da doçura da estévia requer muito menos água e terra do que o açúcar.

Uma pesquisa indicou que as moléculas da folha da estévia continuam presentes inalteradas na folha seca através do processo comercial de extração e purificação, e no produto final extraído da folha de estévia. Todas as principais empresas globais de regulamentação de 65 países aprovaram o uso dos extratos da folha de estévia de alta pureza em alimentos e bebidas.

Para mais informação sobre a ciência da estévia, visite https://www.purecirclesteviainstitute.com/