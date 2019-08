PureCircle lança sorvete gourmet de marca em Chicago. Adoçado com estévia. Zero de açúcar adicionado.

“O sorvete PureCircle” é exemplo do excelente sabor

e da capacidade dos adoçantes de folha de estévia da próxima geração da empresa

PureCircle faz parceria com a JDRF

que apoia a pesquisa do Diabetes Tipo 1.

CHICAGO, Aug. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PureCircle (LSE: PURE), fabricante líder mundial e inovadora dos adoçantes estévia, está lançando um sorvete gourmet de excelente sabor com zero de açúcar adicionado e adoçado com seus adoçantes de folha de estévia da próxima geração. Com sede em Chicago, a empresa está estreando o novo sorvete “PureCircle” na sua cidade natal, no final de agosto. Ele será inicialmente distribuído ao redor da cidade pelos foodtrucks de sorvete “PureCircle”.

Adoçantes estévia próxima geração da PureCircle, como o Reb H, são uma inovação importante. Eles têm um sabor claro de açúcar, não contêm calorias e são à base de plantas. Eles combinam muito bem com produtos de sobremesa tal como o sorvete e com uma ampla variedade de bebidas e produtos alimentícios. Isso significa que as empresas de bebidas e alimentos - visando reduzir o açúcar e as calorias - podem oferecer aos consumidores produtos de grande sabor, de baixa e nenhuma caloria usando adoçantes à base da planta estévia.

Várias organizações de saúde sugerem que os consumidores o açúcar na alimentação. Por exemplo, o Governo dos Estados Unidos, nas sua orientação dietética, incentiva uma “alimentação de baixo teor de adição de açúcar”. Sem adição de açúcar, o sorvete PureCircle ajuda os consumidores a aderirem a esse padrão alimentar. E isso também ajuda na redução de calorias. O sorvete de baunilha da PureCircle, por exemplo, contém menos da metade das calorias de um dos sorvetes de baunilha de marca repleto de calorias, embora tenha a mesma característica de sabor cremoso dos sorvetes gourmet. E por ser adoçado com estévia, nosso sorvete não contém adoçantes artificiais.

O novo sorvete da PureCircle estará disponível inicialmente em quatro sabores: baunilha, chocolate, café e caramelo com sal. Também teremos uma sobremesa vegana com sabor de frutas. As novas ofertas de sorvete PureCircle estarão disponíveis em mini-copos de 5,3 oz e pints no lançamento.

Inicialmente, os sorvetes PureCircle serão vendidos nos foodtrucks que circulam dentro e em torno de Chicago. Além disso, a empresa pretende oferecer sorvetes para restaurantes, sorveterias, hotéis e outros estabelecimentos de serviços de alimentação; a empresa também irá oferecer misturas de ingrediente à base de estévia para fabricantes de sorvete vendidos no varejo e serviços de alimentação.

O lançamento do novo sorvete - com o nome da empresa nos rótulos - demonstra a confiança da PureCircle no delicioso sabor dos seus adoçantes de estévia da próxima geração. A capacidade destes adoçantes e a expertise única da empresa na sua formulação tornam possível o novo delicioso sorvete “PureCircle”.

Comentando sobre o lançamento do Sorvete PureCircle, Maga Malsagov, CEO da PureCircle, disse:

“Temos trabalhado duro para desenvolver e comercializar nossos adoçantes de folha de estévia da próxima geração. Para demonstrar a nossa confiança no seu excelente sabor, colocamos o nosso nome neste sorvete delicioso. Esperamos que os consumidores - e nossos clientes - procurem os foodtrucks de sorvete da PureCircle para provar a nossa próxima geração de estévia para produtos alimentares e bebidas”.

PureCircle superou os desafios enfrentados pelos adoçantes de folha de estévia: sabor, abastecimento e custo. A próxima geração de adoçantes de estévia não-OGM da empresa têm um sabor claro de açúcar e combinam bem com várias categorias de produtos de consumo. E PureCircle ampliou sua capacidade de fornecer adoçantes da próxima geração, como Reb M, nas grandes quantidades que as empresas de alimentos e bebidas exigem - e com baixo custo.

A importância dos adoçantes de estévia para as indústrias de bebidas e alimentos está crescendo cada vez mais, e isto pode evidenciado pelo aumento do seu uso. No ano passado, o número de novos produtos com estévia lançados em todo o mundo aumentou 31%, de acordo com a Mintel. Isso foi cerca de três vezes mais a taxa de crescimento de 2017. Durante a última década, a estévia foi usada em mais de 20.000 bebidas e alimentos lançadas. Muitas empresas grandes e pequenas de alimentos e bebidas usam a estévia PureCircle nos seus produtos de baixa e zero caloria, devido ao seu excelente sabor.

Em conexão com o lançamento do novo sorvete, a PureCircle fez uma parceria com a divisão da JDRF de Illinois, empresa que financia pesquisa, representa ações do governo e fornece suporte ao combate do diabetes tipo 1. Reconhecendo os atributos saudáveis do sorvete sem açúcar adicionado da PureCircle, a JDRF irá ajudar a PureCircle a informar seus membros sobre este novo produto e proporcionará oportunidades para a PureCircle oferecer degustação e venda do sorvete em determinados eventos da JDRF. Por exemplo, a JDRF está convidando os foodtrucks de sorvete da PureCircle para levar seus produtos, cupons e itens promocionais aos seus Eventos One Walk no final de setembro e início de outubro. A PureCircle também será a “patrocinadora oficial de sobremesa” do evento One Dream Gala da JDRF em Chicago no final do ano. A PureCircle se comprometeu a ajudar a apoiar o trabalho da JDRF.

Sobre a PureCircle

A PureCircle é a única companhia que combina pesquisa e desenvolvimento avançados com integração vertical completa, desde a produção agrícola à manufatura de adoçantes de estévia inovadores, de alta qualidade e ótimo sabor.

A empresa colabora com fazendeiros que cultivam plantas de estévia e com empresas de alimentos e bebidas que buscam melhorar suas fórmulas de baixa ou nenhuma caloria, usando adoçantes à base de plantas.

A PureCircle continuará a: liderar em pesquisa, desenvolvimento e inovação; produzir um crescente suprimento de múltiplas variedades de adoçantes de estévia com sabor parecido com o do açúcar, usando todos os métodos necessários e apropriados de produção e ser uma parceira provedora de recursos e inovação para as empresas de alimentos e bebidas.

Os modificadores do sabor da estévia da PureCircle trabalham em sinergia com os adoçantes para aprimorar o sabor, o paladar e o perfil de calorias e melhorar o custo-benefício de produtos de bebidas e alimentos.

Fundada em 2002, a PureCircle investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento revolucionários e tem atualmente 130 patentes aprovadas e 250 pendentes relacionadas à estévia.

A PureCircle tem escritórios em todo o mundo e sua sede global é em Chicago, Illinois.

Para atender à crescente demanda de adoçantes de estévia, a PureCircle está aumentando rapidamente sua capacidade de fornecimento. A empresa completou a expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em março de 2017, aumentando sua capacidade para fornecer rapidamente os adoçantes especiais de estévia mais novos e de excelente sabor e ajudar a adicionar valor cada vez mais alto para seus clientes.

As ações da PureCircle estão listadas no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres.

Para mais informação, visite: www.purecircle.com

Sobre a estévia

Devido à crescente preocupação global com a obesidade e o diabetes, as empresas de alimentos e bebidas estão trabalhando de forma responsável para reduzir o açúcar e calorias dos seus produtos, em resposta aos consumidores e aos defensores da saúde e do bem-estar. Os adoçantes da planta estévia têm sabor semelhante ao açúcar e estão se tornando uma ferramenta cada vez mais importante para estas empresas.

Como o açúcar, os adoçantes de estévia são à base de plantas. Mas ao contrário do açúcar, eles permitem formulações de baixa ou nenhuma caloria para alimentos e bebidas.

O extrato da folha de estévia é um adoçante natural sem calorias e de alta intensidade usado pelas empresas globais de alimentos e bebidas como uma alternativa de excelente sabor ao açúcar e adoçantes artificiais.

A estévia é uma planta naturalmente doce nativa da América do sul, mas atualmente é cultivada em todo o mundo, principalmente no Quênia, China e EUA.

As partes de sabor adocicado da folha de estévia são 350 mais doces do que o açúcar. A alta intensidade da doçura da estévia requer muito menos água e terra do que o açúcar.

Uma pesquisa indicou que as moléculas da folha da estévia continuam presentes inalteradas na folha seca através do processo comercial de extração e purificação, e no produto final extraído da folha de estévia. Todas as principais empresas globais de regulamentação de 65 países aprovaram o uso dos extratos da folha de estévia de alta pureza em alimentos e bebidas.

Para mais informação sobre a ciência da estévia, visite https://www.purecirclesteviainstitute.com/

