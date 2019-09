PureCircle Recebe Patente Principal para Estévia Reb M na China

Benefícios dos adoçantes de folhas de estévia da próxima geração da empresa: Excelente Sabor, Fornecimento Confiável, Custo Efetivo

CHICAGO, Sept. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PureCircle (LSE: PURE), fabricante líder mundial e inovadora dos adoçantes estévia de excelente sabor para as indústrias de bebidas e alimentos do mundo, recentemente recebeu uma patente chinesa para seu processo proprietário de escalonamento de produção do seu principal adoçante da folha de estévia, Reb M.O processo proprietário da empresa que ela produza seus adoçantes da próxima geração nas quantidades significativas e confiáveis que as empresas de bebidas e alimentos exigem - e que ela forneça esses ingredientes de forma rentável para seus clientes. Estes adoçantes funcionam bem com uma ampla gama de bebidas e alimentos sem adição de açúcar e com baixo teor de açúcar.A patente chinesa está alinhada com o outro IP global da Empresa da produção de Reb M e serve para fortalecer ainda mais a posição da empresa como o principal fornecedor mundial de ingredientes inovadores de estévia.PureCircle tem 194 patentes concedidas, e aproximadamente 350 patentes pendentes em todo o mundo. Além das patentes e do crescimento ainda maior da sua ampla propriedade intelectual, a empresa tem amplos segredos comerciais e know-how resultantes de anos de P&D de ponta e otimização de processos na área de ingredientes de estévia.Comentando sobre a Inovação do PureCircle, o CEO Magomet Malsagov observou:"Esta nova patente é uma adição valiosa ao nosso portfólio de propriedade intelectual. Nossa PI, incluindo as centenas de patentes que possuímos e solicitamos globalmente -- e as patentes adicionais que iremos solicitar -- refletem a força e a profundidade do nosso trabalho com a fábrica de estévia e o nosso compromisso de aproveitar ao máximo a folha de estévia”Todos os produtos de estévia da PureCircle começam com a planta de estévia. A Empresa trabalha com agricultores na Ásia, África, América Latina e América do Norte para cultivar e adquirir as plantas de estévia. Um agricultor que cultiva estévia PureCircle na África disse: “Nós apoiamos muitos membros da família, e todos eles irão se beneficiar da estévia”. Nos EUA, a PureCircle trabalha com agricultores da Carolina do Norte que cultivavam tabaco anteriormente. Para mais informações sobre o PureCircle e os nossos ingredientes, visite: www.purecircle.com.Sobre a PureCircle A PureCircle é a única companhia que combina pesquisa e desenvolvimento avançados com integração vertical completa, desde a produção agrícola à manufatura de adoçantes de estévia inovadores, de alta qualidade e ótimo sabor.A empresa colabora com fazendeiros que cultivam plantas de estévia e com empresas de alimentos e bebidas que buscam melhorar suas fórmulas de baixa ou nenhuma caloria, usando adoçantes à base de plantas.A PureCircle continuará a: liderar em pesquisa, desenvolvimento e inovação; produzir um crescente suprimento de múltiplas variedades de adoçantes de estévia com sabor parecido com o do açúcar, usando todos os métodos necessários e apropriados de produção e ser uma parceira provedora de recursos e inovação para as empresas de alimentos e bebidas.Os modificadores do sabor da estévia da PureCircle trabalham em sinergia com os adoçantes para aprimorar o sabor, o paladar e o perfil de calorias e melhorar o custo-benefício de produtos de bebidas e alimentos.Fundada em 2002, a PureCircle investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento revolucionários e tem atualmente 130 patentes aprovadas e 250 pendentes relacionadas à estévia.A PureCircle tem escritórios em todo o mundo e sua sede global é em Chicago, Illinois.Para atender à crescente demanda de adoçantes de estévia, a PureCircle está aumentando rapidamente sua capacidade de fornecimento. A empresa completou a expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em março de 2017, aumentando sua capacidade para fornecer rapidamente os adoçantes especiais de estévia mais novos e de excelente sabor e ajudar a adicionar valor cada vez mais alto para seus clientes.As ações da PureCircle estão listadas no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres.Para mais informação, visite: www.purecircle.com A empresa completou a expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em março de 2017, aumentando sua capacidade para fornecer rapidamente os adoçantes especiais de estévia mais novos e de excelente sabor e ajudar a adicionar valor cada vez mais alto para seus clientes.As ações da PureCircle estão listadas no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres.Para mais informação, visite: www.purecircle.com Sobre a estévia Devido à crescente preocupação global com a obesidade e o diabetes, as empresas de alimentos e bebidas estão trabalhando de forma responsável para reduzir o açúcar e calorias dos seus produtos, em resposta aos consumidores e aos defensores da saúde e do bem-estar. Os adoçantes da planta estévia têm sabor semelhante ao açúcar e estão se tornando uma ferramenta cada vez mais importante para estas empresas.Como o açúcar, os adoçantes de estévia são à base de plantas. Mas ao contrário do açúcar, eles permitem formulações de baixa ou nenhuma caloria para alimentos e bebidas.O extrato da folha de estévia é um adoçante natural sem calorias e de alta intensidade usado pelas empresas globais de alimentos e bebidas como uma alternativa de excelente sabor ao açúcar e adoçantes artificiais.A estévia é uma planta naturalmente doce nativa da América do sul, mas atualmente é cultivada em todo o mundo, principalmente no Quênia, China e EUA.As partes de sabor adocicado da folha de estévia são 350 mais doces do que o açúcar. A alta intensidade da doçura da estévia requer muito menos água e terra do que o açúcar.Uma pesquisa indicou que as moléculas da folha da estévia continuam presentes inalteradas na folha seca através do processo comercial de extração e purificação, e no produto final extraído da folha de estévia. Todas as principais empresas globais de regulamentação de 65 países aprovaram o uso dos extratos da folha de estévia de alta pureza em alimentos e bebidas.Para mais informação sobre a ciência da estévia, visite https://www.purecirclesteviainstitute.com/