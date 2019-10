PureCircle vence ação contra a SweeGen

Negado o Desafio à Validade da Patente da PureCirclePatente Relacionada com a Bioconversão de Estévia Reb MCHICAGO, Oct. 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PureCircle (LSE: PURE), fabricante líder mundial e inovadora dos adoçantes estévia, venceu o litígio de violação de patente contra a SweeGen.Em 19 de setembro de 2018, a PureCircle entrou com um processo de violação de patente contra a SweeGen e sua afiliada no Tribunal Distrital Federal do Distrito Central da Califórnia.A SweeGen tentou evitar o processo contra ela, apresentando uma petição para “revisão inter partes” perante o Tribunal de Patentes e o Conselho de Recurso (“PTAB”) do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, contestando a validade da patente da PureCircle. O Tribunal do Distrito Federal suspendeu o processo judicial, aguardando a revisão pelo PTAB.Em 24 de outubro de 2019, o PTAB emitiu uma decisão a favor da PureCircle. Depois de levar em consideração de todos os argumentos da SweeGen, ele decidiu que as questões quanto à validade da patente da PureCircle eram insuficientes.A patente em questão é a patente dos EUA número 9.243.273. Ela está vinculada ao processo proprietário da PureCircle para produzir adoçante de estévia Reb M via bioconversão. Reb M é um dos adoçantes da próxima geração do PureCircle com um perfil de sabor igual ao do açúcar. A PureCircle aumentou sua capacidade de produção de Reb M nas quantidades e preços que seus clientes precisam para vender uma variedade de produtos de zero e baixa caloria adoçados com um adoçante à base de plantas.Como resultado da decisão da PTAB e da falha da SweeGen em demonstrar a invalidade da patente da PureCircle, a PureCircle eliminou outro obstáculo em seu caso de violação de patente contra a SweeGen. A PureCircle está satisfeita com a decisão do PTAB, e espera fazer valer seus direitos de patente em seu litígio no Tribunal do Distrito Federal contra a SweeGen.PureCircle tem 197 patentes concedidas, e aproximadamente 350 patentes pendentes em todo o mundo. Além das patentes e do crescimento ainda maior da sua ampla propriedade intelectual, a empresa tem amplos segredos comerciais e know-how resultantes de anos de P&D de ponta e otimização de processos na área de ingredientes de estévia. A propriedade intelectual profunda e ampla da estévia da PureCircle evidencia sua posição de principal fornecedor mundial de ingredientes inovadores da estévia.Consulta direta da mídia:Jackson Pillow, Gerente de Relações com a Mídia Email: jackson.pillow@purecircle.com Telefone: +1 (630) 256 8394Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec580717-f2b6-4581-9a57-6007615832eb