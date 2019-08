Q CELLS exporá módulos solares de alto desempenho na Intersolar South America 2019

SEUL, Coréia do Sul, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Q CELLS (ou "a empresa"), um dos maiores fabricantes de módulos e de células solares do mundo, exporá mais uma vez seus módulos solares de alto desempenho na Intersolar South America em São Paulo, Brasil. Com mais de 260 expositores e mais de 20.000 visitantes, a Intersolar South America, um dos destaques do calendário global da Intersolar, é conhecida como a maior exposição e conferência da indústria solar na América do Sul.

Em 2018, a Q CELLS participou pela primeira vez dessa exposição para criar uma base sólida para o sucesso na entrada no mercado da América do Sul. A empresa, que se concentrou com sucesso no mercado brasileiro no primeiro ano de entrada, voltará a participar da exposição para garantir uma posição mais forte no dinâmico mercado sul-americano.

Com mais de 2,5 GW de capacidade instalada no final de 2018, o Brasil se tornou o maior mercado de energia solar da América do Sul, de acordo com a associação solar brasileira ABSOLAR. Em particular, o segmento de geração distribuída, que inclui instalações de até 5 MW em tamanho, passou recentemente por um notável crescimento graças ao popular sistema de medição de rede do país.

Q CELLS exporá amplo portfólio monocristalino

Para atender à crescente demanda dos clientes por produtos de alto desempenho na América do Sul, a Q CELLS aproveitará a oportunidade da Intersolar South America para focar na série de módulos solares monocristalinos. Estão incluídos o Q.PEAK e o Q.PEAK DUO. O Q.PEAK L-G5, que utiliza 72 células completas com 6 barramentos, tem uma potência máxima de 380 Wp, enquanto o novo Q.PEAK DUO L-G7, que usa 144 meias-células com 12 barramentos, fornece até 405 Wp de potência de saída.

Os dois módulos são fabricados usando a tecnologia de passivação protegida por patente da Q CELLS, que é um ingrediente-chave na tecnologia Q.ANTUM da empresa. A tecnologia Q.ANTUM também proporciona confiabilidade de longo prazo com base em mais recursos, como Anti-LeTID (degradação induzida por luz e temperatura elevada), Anti-LID (degradação induzida por luz) e desempenho Anti-PID (degradação induzida por potencial), bem como Hot-Spot Protect e qualidade rastreável com identificação de laser de Tra.Q para proteger contra falsificação.

Hee Cheul (Charles) Kim, CEO da Q CELLS, disse: "A América do Sul é um mercado estrategicamente muito importante, pois tem um clima favorável à geração de energia solar, bem como alto potencial de crescimento do mercado. Com os módulos solares de alto desempenho, a Q CELLS fortalecerá continuamente o reconhecimento da marca em toda a América do Sul."

Sobre a Q CELLS

A Q CELLS é um dos maiores e mais reconhecidos fabricantes de fotovoltaicos do mundo por suas células e módulos solares de alta qualidade e alto desempenho. Está sediada em Seul, Coréia do Sul (matriz executiva global) e Thalheim, Alemanha (matriz de tecnologia e inovação) com diferentes instalações de fabricação internacionais nos EUA, Malásia, China e Coréia do Sul. A Q CELLS oferece todo o espectro de produtos, aplicações e soluções fotovoltaicas, desde células e módulos a kits, sistemas e usinas de energia solar em larga escala. Por meio de sua crescente rede global de negócios abrangendo a Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul, África e Oriente Médio, a Q CELLS oferece excelentes serviços e parcerias de longo prazo para os clientes nos mercados de serviços públicos, comerciais, governamentais e residenciais. Para obter mais informações, visite: http://www.q-cells.com.

Declaração de porto seguro

Este press release contém declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como "irá", "espera", "antecipa", "pretende", "pretende", "planeja", "acredita", "estima" e declarações similares. Entre outros aspectos, as citações da administração neste press release e as perspectivas de negócios e operações da Q CELLS contêm declarações prospectivas. Essas declarações envolvem certos riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações prospectivas. Exceto conforme exigido por lei, a Q CELLS não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Contato:

Hanwha Q CELLS GmbH

Comunicações corporativas

Jochen Endle, Ian Clover

Tel: +49 (0)3494 6699 10121

E-mail: presse@q-cells.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964700/Intersolar_South_America_2019_Q_CELLS.jpg

FONTE Q CELLS