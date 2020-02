QMC Telecom International expande time de executivos

SAN JUAN

, Porto Rico, 18 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Dando continuidade à expansão do time de liderança executiva, a QMC Telecom International ("QMC"), operadora independente líder e desenvolvedora de ativos de infraestrutura para comunicações wireless na América Latina, anunciou hoje as nomeações de María Betancourt como Chief People Officer e José Javier Martinez Rellán como Chief Information &Process Officer.

Na função de Chief People Officer, María será responsável pela liderança estratégica e implementação em RH, apoiando o crescimento contínuo da QMC, à medida que mantém o mindset empreendedor e de excelência no atendimento aos clientes. Ela agrega mais de 20 anos de experiência na América Latina, EUA e outros mercados internacionais. Recentemente, María atuou como People Function Vice-president para Operações e Logística na Walmart México e América Central, trabalho pelo qual foi nomeada top 30 CHRO no México.

"Conforme damos prosseguimento à nossa rápida expansão em novos produtos e geografias, reforçar a cultura da companhia e manter um numeroso banco de talentos continuará a ser uma de nossas principais prioridades, à medida que nos comprometemos com nossa visão de Promover Crescimento, Possibilitar Conectividade e Solucionar Necessidades dos Clientes em todos os nossos mercados", afirmou Rafael Somoza, Co-CEO e Co-Fundador da QMC. "María traz para a QMC um histórico sólido de design, reengenharia e implementação de transformações em RH que nos auxiliarão a atingir tal objetivo".

María é graduada em Administração de Empresas com ênfase em Sistemas de Informação de Computação, além de Direito pela Universidade de Porto Rico.

Em sua função como Chief Information and Process Officer, José Javier Martínez Rellán irá operar como líder estratégico de negócios, orientando iniciativas de processos de negócios e tecnologia de informação da QMC. Ele elaborará e executará estratégias que permitam à QMC alavancar eficiências operacionais, introduzir novas soluções de produtos e aumentar a satisfação do cliente. José Javier conta com mais de 18 anos de experiência em TI e cargos relacionados a processos, nas Américas e na Europa. Antes de se juntar a QMC, José Javier atuou como CIO &CTO para a Globenet, uma empresa de cabos submarinos.

"José Javier soma habilidades vitais à transformação digital da QMC, nos capacitando a impulsionar dois de nossos principais valores: Focados em Resultados e Feito para Durar" afirmou José Stella, Co-CEO e Co-Fundador da QMC. "Sua trajetória de sucesso em transformar competências de TI &processos se adequa com perfeição à visão da QMC."

José Javier é bacharel em Engenharia da Computação pela Universidade de León, na Espanha, e tem MBA Executivo pela IE Business School.

"Estamos empolgados por contar com executivos do calibre de María e José Javier em nosso time. Eles são mais um exemplo dos incríveis talentos que a QMC está atraindo para impulsionar sua próxima fase de crescimento", acrescentou Stella.

Sobre a QMC Telecom International:

Fundada em San Juan, Porto Rico, em 2008, QMC Telecom International ("QMC") é proprietária e operadora de mais de 2.200 ativos de infraestrutura wireless e tem direitos sobre 42.500 sites de desenvolvimento de infraestrutura na América Latina. A empresa desenvolve, detém, adquire e gerencia rooftops, macro sites, small cells e soluções DAS no Brasil, Colômbia, México e Porto Rico. A QMC é apoiada por um renomado grupo de investidores, incluindo Accel, Housatonic Partners e Grupo Santo Domingo.

