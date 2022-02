Queclink revela soluções de rede para ajudar a conectar todos os dispositivos IoT

XANGAI, 20 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Queclink (código de ações: 300590. SZ), fornecedora líder mundial de dispositivos e tecnologias da IoT, anunciou hoje o lançamento de suas soluções de rede, ajudando clientes e parceiros a construir conectividade segura e confiável para novas possibilidades.

De acordo com a Statista, estima-se que o número global de dispositivos IoT conectados triplique de 8,74 bilhões em 2020 para mais de 25,4 bilhões de endpoints ativos em 2030. Todos os objetos podem ser conectados virtualmente no mundo da IoT.

As soluções de rede da Queclink são adequadas para uma série de casos de usuário, como automação industrial – fábricas inteligentes, energia, transporte e varejo. Eles também trabalham para várias soluções para cidades inteligentes, incluindo monitoramento de lâmpadas de rua, segurança pública, redes empresariais e conectividade de locais remotos. A série de roteadores sem fio combina conectividade celular de alta velocidade, interfaces industriais e o conhecimento exclusivo de telemática IoT da Queclink.

"A demanda global se expande. Está na hora de oferecer nossas soluções de rede para ajudar a estabelecer conectividade celular estável e privada para a IoT", disse Edwin Peng, vice-presidente sênior da Queclink. "Esse tipo de conectividade é fácil de implementar em um ambiente com grande volume de dados. Temos uma atuação proativa na IoT que realmente deu início à era "Industrial 4.0", que busca alavancar big data para a gestão minuciosa. O setor automotivo é tipicamente precursor."

Uma das principais empresas automotivas da China atualizou o programa de transformação digital da fábrica e recentemente escolheu a série de roteadores industriais da Queclink para capacitar o primeiro campo de testes. Com uma rede segura e confiável, é possível coletar vários dados, adotar edge computing, para análise e armazenamento de dados de forma local e privada, além de tomar decisões baseadas em dados.

As séries WR100 e WR200, já disponíveis, são roteadores industriais sem fio 4G LTE. A Queclink investiu a série WR300 (versão 5G) no mercado chinês e seguirá de perto a migração do 4G para o 5G, além de promover a série WR300 no exterior.

Sobre a Queclink

Desde 2009, a Queclink Wireless Solutions vem "dirigindo a IoT de forma mais inteligente".

A Queclink é uma designer e fabricante de hardware de IoT pure play que trabalha com muitas empresas conhecidas pelo setor e pelo consumidor para trazer soluções inovadoras da IoT para o mercado. Suas unidades de negócios abrangem transporte, ativos e mobilidade, redes e agricultura. Com 42 milhões de produtos de IoT entregues em mais de 140 países, a Queclink inspira soluções baseadas em dados para seus clientes em todo o mundo.

Para mais informações, acesse nosso site, LinkedIn, YouTube, Facebook ou entre em contato com [email protected].

