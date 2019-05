Rappi apoia seu crescimento mensal de 30% nos dados com apoio da tecnologia israelense da AppsFlyer

SÃO PAULO, 23 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Rappi, startup criada em 2016 na Colômbia, tem um crescimento no Brasil de 30% ao mês. O crescimento em usuários é agressivo e está fortemente ligado à tecnologia de marketing. Para suportar tamanha demanda, a startup encontrou na AppsFlyer a ferramenta ideal para auxiliá-los em sua operação como um potencializador de dados.

Além de se dedicar a melhorias contínuas, ampliação dos serviços e o gerenciamento de uma complexa teia de parceiros – que vai de entregadores a estabelecimentos que nunca atuaram com aplicativos – o trabalho do time de performance da Rappi é desafiador. A equipe atua no desenvolvimento constante de sua base de usuários do aplicativo, realizando campanhas de aquisição em ambiente mobile. A estratégia ligada à confiança no grande volume de dados ao qual a Rappi tem acesso, permite esse acelerado e constante crescimento, pois assim o time consegue otimizar o seu budget efetivamente.

Segundo Gabriel Sampaio, Head de User Acquisition na Rappi, o uso de big data aliado ao marketing mobile só é possível com ajuda de ferramentas de marketing. "Analisamos a fundo estes dados e todo o processo é automatizado", conta Gabriel, abrindo uma das plataformas usadas há três anos: a israelense AppsFlyer, que opera no Brasil desde 2016. "Fazemos atribuição mobile e análise de dados do nosso app, temos acesso a insights em tempo real de tudo o que está acontecendo em nosso aplicativo e podemos ativar campanhas de marketing que estamos rodando em diferentes canais e com objetivos", explica. "Seria impossível lidar com esse volume de dados manualmente, ainda mais crescendo 30% todo mês".

A lógica é a já conhecida pelo marketing de apps: para usuários mais ausentes, é feito um tipo de campanha em tipos diferente de mídias para serem verdadeiramente impactados. Para os power users (aqueles que utilizam o app com mais frequência), o objetivo é atraí-los para outras verticais de serviços dentro do Rappi. Por exemplo, quem usa muito restaurante, será incentivado a fazer supermercado. A diferença está nos números gigantescos de atividades simultâneas.

A publicidade mobile ativada por meio de campanhas definidas após avaliação dos dados é outro passo fundamental para manter o crescimento. As mídias usadas pela Rappi não se restringem somente a Google e Facebook. "Investimos em diversas redes de distribuição de publicidade online e medimos o ROI de resultados de cada uma delas, com isso conseguimos ser mais efetivos. Sabemos onde funciona o investimento e onde não funciona, podendo mudar a estratégia praticamente em tempo real, sem tirar o olho do crescimento". Mas ainda segundo Gabriel, 25% dos resultados de campanha in-app ainda vêm das Top 10 mídias mobile. "Buscamos um equilíbrio saudável entre os canais da campanha de forma que o resultado não fique muito concentrado em apenas um ou dois parceiros", diz Gabriel referindo-se ao Protect 360, solução anti-fraude também da AppsFlyer.

Vindas de um aplicativo que se tornou unicórnio, totalmente mobile first e nascido na América Latina, a performance por tecnologia de dados é uma dica difícil de ser ignorada.

