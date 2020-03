Rapyd lança plataforma global de serviços financeirosInfraestrutura integrada para recebimento e envio de fundos permite que empresas locais e baseadas fora do Brasil possam expandir negócios no país ao diversificar oferta de meios de pagamentos

SÃO PAULO, 9 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A fintech global Rapyd anuncia hoje o lançamento da sua solução full-stack no Brasil. A empresa já conta com parcerias com os principais provedores locais de pagamentos, incluindo a Dock, empresa de tecnologia com foco em serviços financeiros, e o Banco Rendimento, entre outros parceiros locais. O lançamento visa oferecer infraestrutura completa e integrada de serviços fintech e de pagamentos como transferências bancárias ou boletos, pagamento em espécie, carteiras digitais, pagamentos de contas, além de emissão e transações com cartões de débito e crédito para o mercado brasileiro. Com o lançamento da plataforma integrada, empresas locais e globais podem utilizar a solução para ampliar a oferta de meios de pagamento sem a necessidade de criar infra-estruturas complexas.

O Brasil representa a maior economia da América Latina e apresenta grande potencial de crescimento no segmento de e-commerce, tanto local quanto internacional. Mais de 60% da população faz compras online1, das quais 44% realiza transações internacionais2. No entanto, a maioria dos cartões emitidos no Brasil permite realizar compras apenas em estabelecimentos nacionais e quase 55 milhões de brasileiros não têm conta bancária3 -- fatores que geram grande demanda por métodos de pagamento alternativos, como carteiras digitais e pagamentos em dinheiro. A Rapyd busca suprir essa demanda por meio de sua rede Global de Pagamentos, que aglomera em uma única ferramenta todas as formas de pagamento utilizadas pelos consumidores.

"Acreditamos que o Brasil é um país em crescimento acelerado com grandes oportunidades para o fornecimento de serviços financeiros diversos, incluindo a aceitação e envio de todos os tipos de pagamentos (tanto local quanto fora do país ) e emissão de cartões -- recursos que suportam uma variedade de funcionalidades de comércio eletrônico, marketplaces, economia compartilhada, bens digitais, fintechs e mercados B2B.", avalia Arik Shtilman, CEO da Rapyd. " Nossa plataforma completa de Fintech-as-a-Service fornece às empresas nacionais e internacionais que estão fazendo negócios no Brasil uma maneira de alcançar um grupo muito maior de clientes que usam métodos de pagamento locais alternativos. -- público até então sub-servido pelas instituições financeiras tradicionais", finaliza o executivo.

Por meio dos serviços oferecidos, a Rapyd procura apoiar a expansão do sistema brasileiro de fintechs e comércio, tanto nacional quanto internacionalmente. Com isso, comerciantes brasileiros, bem como empresas internacionais, poderão oferecer os principais métodos de pagamentos utilizados pelos consumidores no Brasil sem a necessidade de executar diversas integrações técnicas. "O Brasil continua a oferecer excelentes oportunidades de crescimento para quem investe em inovação no segmento de fintechs. É um privilégio para nós trabalharmos em parceria com a Rapyd no fornecimento de tecnologia financeira e de pagamentos, tanto para empresas locais quanto para empresas do exterior que buscam entrar no mercado brasileiro de forma rápida e eficiente", afirmou Fred Amaral, diretor geral da Dock.

"A Rapyd tem parcerias com as principais empresas globais de e-commerce e economia compartilhada (gigeconomy), então vemos uma sinergia natural em oferecer os mesmos recursos e serviços para esses tipos de empresas também no Brasil", avalia Helcio Nobre, Chief Product Officer da Rapyd. "Empresas líderes globais escolhem trabalhar conosco porque conseguimos acelerar sua entrada no mercado e integrar serviços de tecnologia financeira aos seus sistemas rapidamente, além de poupá-los das complexidades de gerenciamento de produto, regulamentação e operações", afirma Nobre.

Recursos oferecidos pela Rapyd no Brasil:

Métodos de pagamento:

Envio e recebimento de transferências interbancárias por meio de TED e transferências internas junto aos maiores bancos de varejo, como Itaú, bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal e Banrisul

Cobrança via Boleto Bancário, Lotéricas e principais bancos de varejo

Pagamento de concessionárias, tributos e recargas de celular para os principais fornecedores de serviços no país

Gift Cards Eletrônicos para provedores de serviços como Uber, Xbox, GooglePlay, entre outros

Saques sem cartão em caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas.

Carteiras locais com direito a cartões emitidos localmente para pessoas físicas e jurídicas.

Carteiras digitais e contas de pagamento:

Emissão de carteiras white-label com valores pré-pagos e contas de pagamento.

O primeiro país a receber as soluções full-stack da Rapyd foi Cingapura, em 2019, e a companhia planeja outros anúncios na Ásia, Europa e nas Américas em 2020. Considerada um Instituição de Pagamento no Brasil, a Rapyd conta com funcionários baseados no Brasil que prestam suporte a clientes locais e internacionais com os serviços de recebimentos e pagamentos.

Para mais informações, acesse www.rapyd.net/brazil.

Sobre a Rapyd

A Rapyd construiu a maior rede de pagamentos locais do mundo para impulsionar o comércio global. Empresas de inovação em e-commerce, tecnologia e marketplaces usam as plataformas Fintech-cono-serviço para recebimento de recursos, pagamentos, carteiras digitais e emissão para integrar recursos de pagamentos às sua próprias plataformas. A rede global de pagamentos da Rapyd contempla mais de 900 métodos de pagamento locais, incluindo transferências bancárias, carteiras digitais e pagamentos em dinheiro am mais de 100 países, para que empresas possam atingir novos mercados, criar novas aplicações para fintechs e atender quatro bilhões de consumidores em todo o mundo sem preocupações com infraestrutura ou regulamentações. A Rapyd conta com investidores como Stripe, General Catalyst, Oak FT, Tiger Global, Durable Capital, Target Global e TaL Capital. Para mais informações, visite www.rapyd.net/brazil.

