LANDOVER, Maryland

, 16 de março de 2021 /PRNewswire/-- A RBmedia, maior produtora de audiolivros do mundo, lançou hoje sua nova marca de áudio em língua espanhola, a BookaVivo . A nova marca abrigará a empresa editorial de audiolivros Booka , adquirida recentemente, e todos os novos títulos em língua espanhola produzidos pela RBmedia no futuro.

A oportunidade de audiolivros no mercado de língua espanhola está se expandindo em um ritmo recorde. De acordo com um estudo recente da Dosdoce, entre 2017 e 2019, o crescimento das vendas no mercado global de audiolivros em língua espanhola mais do que dobrou.

Nova editora BookaVivo

A RBmedia também anunciou sua nova editora de conteúdo em espanhol, Roseann Lake, que lidera a BookaVivo com mais de uma década de experiência como jornalista, primeiro como repórter em Pequim e depois como correspondente em Cuba para o The Economist. Ela fala cinco idiomas, incluindo espanhol e mandarim, e é autora de Leftover in China: The Women Shaping the World's Next Superpower (Norton, 2018).

"Todos os indicadores apontam para um crescimento contínuo significativo no mercado de audiolivros em língua espanhola", disse Lake. "Com nossa recente aquisição da Booka, nossa experiência editorial de audiolivros, a qualidade dos títulos em língua espanhola ainda a serem disponibilizados em áudio e nossa cobertura de mercado mundial, a BookaVivo está posicionada para se tornar rapidamente uma marca de áudio líder em língua espanhola."

A rede global de distribuição digital da RBmedia significa que os títulos da BookaVivo estarão disponíveis prontamente para consumidores que falam espanhol em todo o mundo. Os canais da empresa abrangem dezenas de parceiros de distribuição globais de venda direta ao consumidor, incluindo Audible, Google Play, Apple iTunes, Audiobooks.com e muito mais. No futuro próximo, a empresa expandirá sua rede de distribuição em língua espanhola, adicionando mais revendedores digitais locais e regionais.

Coleção crescente de títulos em língua espanhola

Ao entrar na ampla coleção de autores e títulos reconhecidos internacionalmente da RBmedia, a BookaVivo lançará edições de audiolivros em espanhol de muitos de seus autores mais vendidos, incluindo Julia Alvarez, Octavia Butler, Charlaine Harris, Brandon Sanderson, Francine Rivers, Amy Stewart e Patrick O'Brian.

A marca de áudio também apresentará tesouros nacionais em espanhol como Manuel Chaves Nogales (um dos mais célebres jornalistas e aventureiros da Espanha); Karina Pacheco, do Peru; Jazmina Barrera, do México; Carlos Manuel Álvarez, de Cuba; e Silvana Paternostro, da Colômbia.

Nos próximos meses, os notáveis lançamentos da BookaVivo incluirão:

Más allá , de Julia Alvarez

, de A sangre y fuego , de Manuel Chaves Nogales

, de Amor redentor , de Francine Rivers

, de El último abrazo , de Frans de Waal

Com a BookaVivo, a RBmedia está posicionada para buscar e adquirir de forma agressiva os direitos de outros títulos e autores de destaque populares entre o público de língua espanhola. A RBmedia está aprofundando seu trabalho com as principais agências literárias espanholas e latino-americanas e anunciará novas aquisições importantes de conteúdo à medida que forem concluídas. Editores e agentes interessados que representam autores nesse setor podem acessar bookavivo.com para obter mais informações.

Sobre a RBmedia

A RBmedia é a maior produtora de audiolivros do mundo. Com mais de 50.000 títulos exclusivos, nossos audiolivros dominam continuamente os principais prêmios literários e listas de best-sellers. A potente rede digital de distribuição de varejo e biblioteca da empresa atinge milhões de ouvintes em todo o mundo—em casa, no carro e em todos os lugares aonde vão seus dispositivos móveis. Nossos títulos estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, incluindo Audible, iTunes, Google Play, Audiobooks.com, OverDrive, Hoopla e muitas outras. A RBmedia é de propriedade da KKR, uma empresa líder global em investimentos. Saiba mais em rbmediaglobal.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1455760/Rlake_headshot_Spencer_McPherson.jpg Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/642117/RBmedia_Logo.jpg

FONTE RBmedia