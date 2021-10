Rede central à prova de futuro, impulsionando a inovação nos negócios

DUBAI

Richard Liu

, Emirados Árabes Unidos, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A cúpula 5G Core de 2021 foi realizada com sucesso recentemente. Durante a cúpula,, presidente da linha de produtos Huawei Cloud Core Network, fez um discurso intitulado "Rede central à prova de futuro, preparando a inovação empresarial". Em seu discurso, Liu aprofundou-se sobre as ideias da Huawei em relação à arquitetura de rede central 5.5G e salientou que a rede central 5.5G apresenta arquitetura telco cloud native, convergência total, direção autônoma inteligente e distribuição ultra pode trazer maior valor comercial para operadoras globais.

Para combinar recursos de telecomunicações com os recursos nativos da nuvem e redefinir a nuvem nativa para cenários de telecomunicações, a solução de confiabilidade sólida da Huawei abrange várias tecnologias de ponta, incluindo design sem estado, redundância de N-way e banco de dados federado distribuído para ajudar as operadoras a construir redes centrais altamente confiáveis.

Convergência completa: simplifica a evolução da rede e melhora a fidelização do usuário aos serviços de voz

Considerando que as redes 2G, 3G, 4G e 5G coexistirão por muito tempo, a solução Huawei Single Packet Core (SPC) e a solução Single Voice Core (SVC) podem ajudar a convergir tudo de 2G para 5G, simplificando significativamente a arquitetura da rede, reduzindo a OPEX e a CAPEX e melhorando a fidelização do usuário por meio de novos serviços de chamadas 5G.

Direção autônoma inteligente: mudança de tomadas de decisão de assistida para baseadas em aprendizado de máquina

Para acelerar a transformação inteligente da O& da rede, a Huawei apresentou a solução de rede de direção autônoma iMaster MAE-CN, que depende da telco cloud native e infunde inteligência na rede central. Essa solução pode ajudar a elevar o nível de automação de rede para L4 e facilitar o planejamento, construção, manutenção e otimização inteligentes de rede.

Ultra distribuição: expande os limites da rede e constrói infraestrutura digital para impulsionar o sucesso do B2B

Como tem conduzido práticas extensas em associação com parceiros do setor para promover aplicativos B2B, a Huawei lançou uma série de soluções MEC como MEC local e compartilhado que podem ser gerenciadas e mantidas de maneira centralizada sem nenhum pessoal de O& adicional na ponta. Ao utilizar os recursos de O& da operadora, as empresas podem implementar bordas de rede de forma rápida e gerenciá-las com eficiência.

Com os recursos de ultra distribuição, inteligência e convergência, a rede central atenderá melhor os setores. No futuro, a Huawei continuará a trabalhar com parceiros do setor para desenvolver a arquitetura e tecnologias de rede central de 5,5G, promover os serviços B2C e B2B e se esforçar para obter maior sucesso nos negócios.

