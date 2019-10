Rede IP da Seaborn Networks está totalmente operacional

A Seaborn oferece soluções IP de alta qualidade/baixa latência para provedores de serviços trânsito de alta qualidade, provedores de conteúdo e os principais “peering exchanges” no Brasil e nos EUA

BOSTON, Oct. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Seaborn Networks, principal desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibras ópticas (Seaborn), divulgou hoje que sua rede IP, Autonomous System Number: 13786, está totalmente operacional. A rede se baseia no sucesso do serviço do Seabras-1, a única conexão direta e principal rede de prestação de serviços entre os centros comerciais do Brasil e dos EUA.A rede IP recém-lançada da Seaborn fornece conexões de alta qualidade e baixa latência para provedores de serviços de internet (internet service providers - ISPs), operadores de telecomunicações e provedores de conteúdo global, combinando isso com os curtos prazos de instalação líderes do mercado e qualidade da prestação de serviços da Seaborn. Com presença em São Paulo, Rio de Janeiro, New Jersey e New York, a Seaborn agora é capaz de fornecer conexões de alta capacidade para provedores de serviços de trânsito de alta qualidade, provedores de conteúdo e os principais "peering exchanges" nessas regiões."Nossa rede IP é ideal para os provedores de serviços de internet (ISP) no Brasil, que buscam conexões de qualidade com conteúdo premium e alto nível de "peering adjacency" para seus clientes, e provedores de conteúdo que buscam se aproximar dos seus usuários finais através de operadoras móveis e de banda larga "Tier 1" no Brasil", disse Larry Schwartz, Presidente e CEO da Seaborn. "A rede IP da Seaborn é uma abordagem baseada em soluções, projetada para permitir o sucesso e o crescimento, sem congestionamentos, tradicionalmente associados aos serviços naquela região"."Esta combinação única de serviços de rede de alta qualidade e abordagem personalizada centrada no cliente, diferencia a Seaborn dos seus concorrentes em termos de qualidade geral do serviço e é um diferencial real no mercado", de acordo com Andy Bax, COO da Seaborn.A rede da Seaborn oferece benefícios adicionais para os clientes, incluindo:Contratos de capacidade consolidada e faturamento com SLAs líderes do setorA mais nova arquitetura de rede com tecnologia coerente de 100 Gbps em uma solução de ponta a ponta de New Jersey a São PauloSoluções proprietárias de latência ultrabaixa líderes para verticais de instituições financeirasRelação direta com o operador que construiu e agora opera as rotas de cabo submarino, proporcionando maior qualidade de serviço e melhor acesso à informaçãoRota de e para a América do Sul que evita as áreas propensas a furacões da Flórida, Caribe e Bermudas, com 100% da rede terrestre brasileira subterrânea e protegida com diversas rotas terrestre no Brasil, garantindo o máximo desempenho, segurança e confiabilidadePrazos de entrega reduzidos para todos os serviços "on-net" e "off-net", permitindo que a Seaborn forneça o serviço de ativação mais rápido da indústria para nossos clientesO NOC primário e o NOC de reserva da Seaborn são independentes, próprios e operados 24×7Sobre a Seaborn Networks A Seaborn Networks é uma principal desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas de cabos submarinos transoceânicos de fibras ópticas, inclusive o Seabras-1 entre São Paulo e New York. O Seabras-1 é o único sistema POP a POP direto entre São Paulo e New York/New Jersey a oferecer a rota de menor latência possível entre B3 e trading exchanges de New Jersey.