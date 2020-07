Redes premium criam competitividade diferenciada para as operadoras

SHENZHEN, China

, 30 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei realizou a sessão "Redes premium, um mundo digital melhor" na Better World Summit 2020. Durante a sessão on-line, operadoras mundiais, a empresa de análise IDC e a Huawei discutiram como as operadoras podem diferenciar seus serviços e melhorar as redes para garantir que as empresas prosperem.

A rápida digitalização do setor de TIC, assim como a implementação mais ampla da 5G, o crescimento do ensino a distância durante a recente pandemia mundial e a nuvem pública aumentaram a pressão sobre a infraestrutura da rede. Gary Lu, presidente do departamento de vendas de soluções e marketing de rede da Huawei, disse: "A digitalização industrial vai se acelerar nos próximos cinco anos, e as pessoas, as residências e as empresas também serão mais exigentes com os serviços que recebem. Acreditamos que seria melhor para as operadoras substituir os serviços de melhor esforço por serviços diferenciados que tenham SLAs garantidos. É assim que elas podem monetizar os valores da rede e se destacar dos seus concorrentes."

Matt Eastwood, vice-presidente sênior da IDC, discursou sobre o tema "Transformação digital e seu impacto na escala e na automação". Ele afirmou que as operadoras devem se planejar e criar futuras redes de destino baseadas no modelo de índice-chave de atividade (KAI) para estarem preparadas para a transformação digital do setor.

Abraçando a F5G, a fibra é o ouro do futuro

Richard Jin, presidente da linha de produtos de acesso e transmissão de rede da Huawei, disse: "A fibra é ouro. A fibra é o futuro. A fibra está por toda parte. A conectividade óptica está na base da melhor experiência de serviço possível. A solução AirPON da Huawei ajuda as operadoras de serviços móveis a criar redes FTTH com eficiência para implementar as melhores conexões ópticas. E ONTs e OLTs com eAI com inteligência distribuída aumentam a receita das operadoras e reduzem a taxa de abandono, garantindo a melhor experiência E2E dos serviços residenciais. A solução de linha privada premium em OTN melhora a qualidade da conectividade para muitas empresas com redes premium e serviços em nuvem, e permite que as operadoras lidem melhor com o mercado empresarial."

Lv Pin, vice-presidente da China Telecom Anhui, apresentou alguns estudos de caso de Wi-Fi premium e e-guarding para casas inteligentes. E Cai Weiwen, presidente do conselho e vice-presidente da China Mobile Guangdong falou sobre as inovações totalmente ópticas e os casos de utilização comercial da Cloud RV, da TV ótpica (OTV), dos serviços de redes premium privados OTN e de 5G para trens de alta velocidade. Essas tecnologias se combinam para criar uma plataforma melhor de comunicação para a Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Rede IP inteligente para todos os serviços com SLAs garantidos

As redes IP são o centro da era de 5G e da nuvem e precisam apoiar a transmissão de alta qualidade de todos os serviços. Kevin Hu, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, disse: "Na era do 5G e da nuvem, a rede IP precisa conseguir uma grande largura de banda e disponibilidade, indo além da rede de transporte de consumidores de melhor esforço (best effort) para se transformar numa rede de transporte e produção com SLAs garantidos. Por isso, a Huawei está lançando roteadores da série NetEngine 8000 projetados para uma rede IP com banda ultra larga, conectividade inteligente e O&. Isso cumprirá os requisitos de serviço 5G durante a cloudificação empresarial, promovendo o crescimento empresarial das operadoras."

Luo Rui, vice-presidente da China Telecom Ningxia, falou sobre a aplicação da solução de linha privada de IP inteligente da Huawei nas redes privadas FIRST para usuários dos setores de saúde, educação e governo, implementando uma conexão perfeita entre nuvens e redes de alta qualidade. Faruk Ekici, diretor de planejamento de rede de transporte da Turkcell, falou sobre a construção de uma rede convergente e programável de transporte IP pronta para 5G, e sobre aumentar a liderança com tecnologias IP de última geração.

iMaster NCE acelera a autonomia da rede FBB para empresas ágeis

Estamos nos encaminhando para um mundo totalmente conectado e inteligente. A automação da rede e a inteligência são indispensáveis para a experiência premium e a transmissão de todos os serviços. David Lu, presidente do departamento geral de desenvolvimento da Huawei, disse que: "As redes autônomas são altamente reconhecidas pelos órgãos reguladores e a meta da transformação das operadoras. O Huawei iMaster NCE, um sistema de gestão e controle inteligente orientado a FBB, se concentra em cenários de valor 5G e F5G e implementa gradualmente redes autônomas automáticas, de recuperação automática e auto-otimizadas. O iMaster NCE garante o melhor SLA, durante e depois das vendas. Além disso, utiliza tecnologias de IA e big data para implementar O& proativo, o que se traduz em mais eficiência de O& e mais qualidade da operação da rede."

As redes premium abrem novas oportunidades para as operadoras. Trabalhemos juntos para aproveitar essas oportunidades e criar um mundo digital melhor que ofereça valor para todos.

