Relatório de Sustentabilidade da LyondellBasell define metas ambiciosas para resíduos de plástico

HOUSTON

ROTTERDAM

, Holanda, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ - LyondellBasell (NYSE: LYB), uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo, divulgou hoje seu Relatório de Sustentabilidade anual com o objetivo de causar mudanças positivas e está focado em três áreas de transformação, incluindo lixo plástico, mudança climática e sociedades prósperas. A LyondellBasell anunciou uma das metas mais ambiciosas da indústria de produzir e comercializar dois milhões de toneladas métricas de polímeros reciclados e renováveis anualmente até 2030. O relatório mostra a estratégia e ambições da LyondellBasell para a próxima década.

"A LyondellBasell está em uma jornada de vários anos para promover a economia circular e temos feito avanços na reciclagem mecânica e avançada, bem como na produção de produtos de base renovável", afirmou Jim Seward, vice-presidente sênior de Pesquisa e Desenvolvimento, Tecnologia e Sustentabilidade. "Nossos objetivos ressaltam o que vemos ser possível na próxima década, e nossas ambições de sustentabilidade exigem que adaptemos nossos modelos de negócios. Quando visto pelas lentes da tecnologia e inovação, nosso histórico demonstra nossa capacidade de desenvolver novas colaborações e parcerias para o benefício da sociedade."

Os elementos-chave do Relatório de Sustentabilidade da LyondellBasell envolvem ações em várias frentes. Dentre as ambições da empresa estão:

Produzir e comercializar dois milhões de toneladas métricas de polímeros reciclados e renováveis anualmente, aumentar seu investimento na recuperação e reciclagem de plástico e acelerar soluções para eliminar o desperdício de plástico.

Reduzir suas emissões de CO2 em 15 por cento por tonelada de produto produzido em relação aos níveis de 2015 até 2030.

Progredir em diversidade, inclusão e equidade no local de trabalho, acelerando iniciativas, como a construção de diversidade e inclusão (D&) em nossos programas de talentos, implementando uma posição de Oficial de D& e envolvendo uma seção cruzada de líderes para servir como o Conselho de D&.

Associar-se ao American Chemistry Counciln em parceiros da indústria de Plásticos da Europa para garantir que 100% das embalagens plásticas sejam reutilizadas, recicladas ou recuperadas até 2040.

Bob Patel

Além disso, a empresa continua a ampliar a reciclagem e a trabalhar de forma colaborativa em toda a cadeia de valor, conforme evidenciado pelo papel fundamental do CEO da LyondellBasell,, no lançamento da Alliance to End Plastic Waste e envolvimento contínuo como diretor da organização. A LyondellBasell também está desenvolvendo reciclagem avançada com sua tecnologia, expandiu seus tipos de produtos de reciclagem mecânica e ofertas de cores por meio de sua joint venture 50/50, Quality Circular Polymers (QCP), aprimorou o design de plásticos para aumentar a reciclabilidade e trabalhou com proprietários de marcas para aumentar a reciclabilidade do produto. Por fim, a empresa alcançou a primeira produção paralela de polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (PEBD) a partir de matérias-primas renováveis em escala comercial.

O relatório de sustentabilidade da LyondellBasell está disponível no site da empresa emhttps://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/.

Assista ao vídeo "We see possible" clicando aqui para entender melhor a abordagem da LyondellBasell para a sustentabilidade.

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo. Impulsionada por seus funcionários em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais para o avanço de soluções para desafios modernos, como aumentar a segurança alimentar por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza do abastecimento de água por meio de tubos mais resistentes e versáteis, melhorar a segurança, o conforto e eficiência de combustível de muitos dos carros e caminhões na estrada, e garantir a funcionalidade segura e eficaz em eletrônicos e eletrodomésticos. A LyondellBasell comercializa produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos poliméricos e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. Em 2020, a LyondellBasell foi indicada pelo terceiro ano consecutivo para a lista da revista Fortune das "Empresas Mais Admiradas do Mundo". Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas emwww.LyondellBasell.com.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=S3mkuXaa9E4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

