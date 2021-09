Resonance Consultancy divulga as melhores cidades do mundoResonance Consultancy anunciou hoje as 100 cidades com melhor desempenho do mundo em seu Relatório Anual das Melhores Cidades do Mundo.

, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Resonance é um consultor líder em turismo, setor imobiliário e desenvolvimento econômico e seus rankings de Melhores Cidades quantificam e avaliam a qualidade relativa do lugar, a reputação e a identidade competitiva das principais cidades do mundo com populações metropolitanas de mais de um milhão de habitantes. É considerado o ranking das cidades mais completo do mundo, com base em uma metodologia original, que analisa as principais estatísticas, bem como os comentários gerados pelos usuários e a atividade on-line em canais como Google, Facebook e Instagram.

"O ranking das Melhores Cidades do Mundo avalia o desempenho geral de mais de 400 cidades de todo o mundo com base em uma ampla variedade de medidas para identificar os 100 melhores lugares para morar, visitar e investir", comentou, presidente e CEO da Resonance.

Os rankings gerais das Melhores Cidades são determinados adotando-se a análise de desempenho de cada cidade em relação a inúmeros fatores que historicamente têm demonstrado correlações positivas com a atração de empregos, investimentos e/ou visitantes.

Segundo o desempenho de cada cidade nos 24 fatores analisados, as Melhores Cidades do Mundo para 2021 são:

Londres, Inglaterra Paris , França Nova York , EUA Moscou, Rússia Dubai , Emirados Árabes Unidos Tóquio, Japão Singapura, República de Singapura Los Angeles , EUA Barcelona , Espanha Madri, Espanha

O ranking completo está disponível no site BestCities.org/Reports/2021-Worlds-Best-Cities/

E por que um ranking das cidades do mundo é importante agora?

"Os dados coletados para o ranking deste ano oferecem um panorama das cidades que estão melhor posicionadas para se recuperar e até mesmo prosperar nos próximos anos", indicou Fair.

Sobre a Resonance Consultancy

A Resonance é uma consultoria global de placemakers estratégicos e criativos. Como uma consultoria líder em imóveis, turismo e desenvolvimento econômico, a Resonance combina experiência em pesquisa, estratégia, marca e comunicações para tornar os destinos, as cidades e os desenvolvimentos mais valiosos e vibrantes. ResonanceCo.com

Sobre a BestCities.org

A Best Cities concentra o ranking exclusivo da Resonance dos principais destinos urbanos do mundo. Os dados são utilizados pelos principais meios de comunicação e a Bloomberg os denomina "O estudo mais abrangente desse tipo; ele identifica as cidades que são mais desejáveis para os moradores, visitantes e empresários, em vez de simplesmente considerar a qualidade de vida ou o apelo turístico." BestCities.org | #Best Cities

