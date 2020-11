O encontro, que terá lugar de maneira telemática nos dias 24 e 25 de novembro, servirá para perfilar a declaração da reunião extraordinária de ministros de Negócios Exteriores do próximo dia 30, que terá como eixo central a pandemia.

Dar-se-á continuidade ao III encontro que teve lugar no mês de julho e no qual se abordaram soluções associativas contra a Covid-19.

Incidir-se-á no papel da inovação como o elemento-chave para enfrentar os desafios que supõe a pandemia.

Os Coordenadores Nacionais e os Responsáveis de Cooperação dos 22 países que conformam a Conferência Ibero-americana irão manter uma reunião extraordinária nos dias 24 e 25 de novembro para preparar o encontro de ministros Negócios Exteriores que Andorra irá organizar, também de maneira virtual, ao final do mês. Entre outras questões, durante as duas jornadas de trabalho, Coordenadores e Responsáveis irão trabalhar e perfilar a declaração que se elevará a reunião extraordinária de ministros de Negócios Exteriores para abordar a pandemia no dia 30 de novembro.

As sessões darão continuidade à III Reunião de Coordenadores Nacionais e de Responsáveis de Cooperação que teve lugar nos passados 6 e 7 de julho, onde se abordaram possíveis soluções associativas para enfrentar a crise sanitária e económica provocada pela Covid-19. Neste sentido, avaliar-se-ão as ações levadas a cabo na região durante estes meses per combater os efeitos que teve o coronavirus e partilharão as experiências dos diferentes países. Em especial, vai-se analisar profundamente a importância da inovação no panorama atual da pandemia, como elemento estratégico e transversal para combater os seus efeitos. Neste sentido, incidir-se-á no acertamento ao apostar pela reorientação dos trabalhos prévios à XXVII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo que Andorra organizará no próximo 22 de abril, e focalizar a atenção no potencial que tem a inovação para enfrentar os desafios que floresceram com a pandemia.

Cabe relembrar que ‘Inovação para o desenvolvimento sustentável: Objetivo 2030’ foi a divisa escolhida pela Presidência Pro Tempore andorrana como marco conceptual para impelir a atividade da Conferência Ibero-americana durante o seu mandato. No contexto da pandemia da Covid-19 esta divisa foi complementada com ‘Ibero-América perante o desafio do coronavirus’ para reorientar as prioridades da atividade de cooperação entre os países da região na luta contra a pandemia, e desta maneira salientar a necessidade de aplicar a inovação como um elemento-chave para a sustentabilidade social, económica e o meio ambiente também em tempos de crise global.

