O Governo de Andorra e a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) organizam o evento 'Reformar e fortalecer o sistema de saúde mundial para uma melhor resposta perante futuras pandemias', prévio à celebração da XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo e que acontecerá nesta terça-feira, 20 de abril. O encontro tem como objetivo estabelecer um roteiro para enfrentar com mais garantias futuras pandemias.

O evento acontecerá em formato semipresencial, será moderado pela Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, e contará com um discurso inaugural do Chefe do Governo de Andorra, Xavier Espot. Estarão presentes mandatários de alto nível como o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro português, António Costa. O presidente da República francesa, Emmanuel Macron, e os presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado, e Chile, Sebastián Piñeira, participarão de maneira virtual.

Os mandatários participantes deste evento de alto nível protagonizam um apelo em prol da cooperação multilateral para impelir a força das capacidades coletivas diante de futuras pandemias.

