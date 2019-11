Ria Money Transfer Patrocinadora Oficial do Atlético de Madrid Football Club

A Ria Money Transfer tornou-se patrocinadora da parte de trás da camisa e parceira oficial de transferência de dinheiro do 10 vezes campeão da La Liga

MADRID, Espanha, Nov. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Ria Money Transfer, subsidiária da Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT) e líder global no setor de transferência de dinheiro, anunciou hoje uma parceria de quatro anos com o Atlético de Madrid, tornando-se o novo patrocinador do clube e parceiro oficial de transferência de dinheiro. A partir desta temporada, a camisa com a marca Ria será usada pelas primeiras equipes do clube em todas os jogos domésticos até 2023.Para oficializar o acordo, representantes da Ria visitaram o Estádio Wanda Metropolitano em Madrid, onde Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, revelou a nova camisa oficial.Através desta parceria, a Ria será capaz de fomentar uma relação mais estreita com a base de torcedores diversificada e generalizada do Atlético de Madrid, que ressoa com a pegada global da empresa em 161 países. Ao mesmo tempo, Ria trabalhará ao lado do 10 vezes campeão da La Liga para criar eventos envolventes e conteúdo digital para torcedores e clientes, destacando valores compartilhados como trabalho árduo, paixão e humildade.Miguel Ángel Gil, CEO do Atlético de Madrid, falou sobre o acordo: "Com a Ria Money Transfer, compartilhamos valores como o trabalho em equipe e a busca da excelência. Esta parceria com uma marca líder mundial no setor de transferência de dinheiro é uma ótima notícia para o Atlético de Madrid. Esperamos continuar a crescer juntos e que estes quatro anos sejam os primeiros de muitos mais que virão”.“Para nós na Ria, escolher o Atlético foi uma decisão simples. Vemos os nossos colaboradores e clientes diversificados e trabalhadores refletidos na formação e base de torcedores do Atlético de Madrid. Estamos entusiasmados por participar como patrocinadores oficiais de um clube conhecido pela sua paixão e resiliência, que conquistou o respeito dos torcedores e competidores”, disse Juan Bianchi, CEO do Segmento de Transferência de Dinheiro da Euronet. “Este patrocínio é um primeiro passo de muitos para a criação de conexões mais profundas e duradouras com clientes em todo o mundo que usam nossos serviços de transferência de dinheiro para se sentirem próximos de seus entes queridos”.Ao longo dos seus 33 anos de história, Ria tem sido patrocinadora de eventos desportivos locais em todo o mundo. Esta parceria com o Atlético de Madrid é um testemunho do compromisso da Ria com o desportivismo, o trabalho em equipe, os seus clientes e o bem-estar a nível global.Sobre a RiaRia, uma subsidiária da Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), é líder global na indústria de remessas de dinheiro. A empresa é firme em seu compromisso com seus clientes e suas comunidades, oferecendo transferências de dinheiro rápidas, seguras e acessíveis através de uma rede de mais de 389.000 locais que abrangem 161 países e online em www.riamoneytransfer.com.Para mais informação, visite https://corporate.riafinancial.com/.Contato: Aura Martinez Schifflers +34912613760 amschifflers@riafinancial.com