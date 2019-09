Rigs de Mineração de Criptomoedas com ROI de um mês lançados

WELLINGTON, Nova Zelândia, Sept. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lyre Miner e Harp Miner, duas plataformas de mineração de criptomoedas lançadas recentemente pela www.BitHarp.com, criaram excelentes oportunidades de investimento para todos os tipos de investidores. Ao contrário da maioria dos outros produtos similares disponíveis no mercado, essas duas plataformas de mineração foram especialmente projetadas e configuradas para permitir que os iniciantes obtenham um retorno decente sobre seu investimento, sem terem que mergulhar profundamente nos aspectos técnicos da mineração. E o mais importante, a BitHarp promete 100% de ROI em cerca de um mês, para ambos os seus produtos.As taxas de hash oferecidas pela Lyre Miner e Harp Miner estão indicadas abaixo. Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) e 2000 TH/s (Harp Miner) Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) e 300 GH/s (Harp Miner) Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) e 75 GH/s (Harp Miner) Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) e 50 TH/s (Harp Miner)A rentabilidade das plataformas de mineração depende significativamente do seu consumo de energia e da potência da taxa de hash. Com consumos de energia de 600W e 2400W, a Lyre Miner e a Harp Miner podem ser usadas para minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash com potências de taxa de hash extraordinariamente altas. Ambos os produtos são adequados para uso em casa, no escritório e em data center.Ambos as mineradoras da BitHarp podem ser usadas em casa porque são operadas sem gerar nenhuma grande quantidade de ruído ou calor. Com uma interface de operador de tela sensível ao toque, a Lyre Miner é extremamente fácil de operar ou monitorizar pelos usuários. É possível extrair uma moeda de cada vez com a possibilidade de troca.Uma plataforma principal de mineração DLC (Direct Liquid Cooling - refrigeração líquida direta), a Harp Miner fornece segurança máxima e alta potência de taxa de hash. O design específico do produto é tolerante a falhas e capaz de eliminar riscos potenciais que muitas vezes estão associados ao resfriamento líquido.Para saber mais sobre Lyre Miner e Harp Miner, visite https://www.bitharp.com/Sobre o BitHarp: O BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz os rigs de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores.Contato com a Mídia:

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

+64 9884 8279Contato com a Mídia:

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

+64 9884 8279