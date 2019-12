Rock Content amplia sua presença global com a aquisição da empresa norte-americana ScribbleLiveCom o movimento, a empresa se consolida como uma solução completa de Marketing de Conteúdo, disponibilizando aos seus clientes conteúdo premium interativo, visual e vídeosPR Newswire

BELO HORIZONTE, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Rock Content anunciou hoje a aquisição da Scribble Technologies Inc., com sede na América do Norte (ScribbleLive). Como parte da transação, a Rock Content adiciona as marcas ion Interactive e Visual.ly ao seu portfólio de produtos e serviços de Marketing de Conteúdo. Com a consolidação dos negócios, a empresa de origem mineira atenderá mais de 2 mil clientes no Brasil, México, Estados Unidos, Canadá e Europa, e empregará mais de 500 pessoas em seis escritórios.

Desde 2013, a Rock Content contribui para que marcas, profissionais de marketing e agências aumentem sua visibilidade online e alcancem bons resultados em sua estratégia de Marketing de Conteúdo. A empresa conta com uma rede global de talentos com mais de 80 mil profissionais criativos, e já certificou em Marketing de Conteúdo mais de 200 mil pessoas por meio de seus programas de treinamento na Rock University. Além disso, a Rock Content é responsável por um dos maiores sites do mundo de Marketing de Conteúdo, com cerca de 4 milhões de visitas por mês. Ela passou de startup a um negócio lucrativo, consolidando-se como líder da América Latina no ramo, graças a um histórico de crescimento orgânico e eficiência em termos de capital.

"Sempre sonhamos em ser uma empresa global e sabíamos que escalar nossas operações internacionalmente seria algo complexo", explica Diego Gomes, CEO e cofundador da Rock Content. "Ficou claro que precisávamos encontrar um parceiro estratégico, que compartilhasse dos nossos valores e ampliasse nossas ofertas de tecnologia, para unir forças e nos tornar um líder global em Marketing de Conteúdo. A ScribbleLive se adequa perfeitamente a essas premissas, ao contribuir para nossa expansão global e atender melhor nossos clientes, com ofertas de conteúdo visual, de vídeo e interativo."

Mary Ward, CMO da ScribbleLive, acrescenta: "Nossa equipe não poderia estar mais empolgada em se juntar à família Rock Content, pois nossa cultura, visão e valores são muito próximos. Do ponto de vista de tecnologia, nossas ofertas combinadas oferecem aos clientes soluções centralizadas de conteúdo em espanhol, inglês e português. Isso estabelece as bases para a Rock continuar seu rápido crescimento para se tornar uma líder de categoria".

Para alcançar essa meta, a Rock Content deve fazer investimentos importantes em tecnologia e inovação a fim de proporcionar ainda mais sucesso às estratégias de seus clientes. Como a empresa também valoriza significativamente sua cultura e seus funcionários, espera realizar mais de cem novas contratações em 2020 para as operações na América do Norte. Com a aquisição, os escritórios da ScribbleLive em Toronto (Canadá) e Boca Raton (EUA) operarão sob a marca Rock Content como Rock Content North America.

A Rock Content é pioneira no desenvolvimento de um marketplace de conteúdo que proporciona a seus clientes na América Latina, América do Norte e Europa soluções integradas e inovadoras de serviços criativos, conteúdos interativos e acesso a profissionais especializados, além de treinamento e capacitação. Desde a sua fundação em 2013, a empresa cresceu de forma rápida e lucrativa, gerando excelentes resultados de negócios para mais de 2 mil marcas, profissionais de marketing e agências. A Rock emprega mais de 500 pessoas globalmente e mantém uma rede de talentos de mais de 80 mil profissionais criativos, que compartilham sua missão de possibilitar oportunidade de crescimento para seus clientes, sua comunidade e Rockers em todo o mundo. Para mais informações, visite www.rockcontent.com e siga-nos no LinkedIn.

