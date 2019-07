Rodadas pré-eliminatórias do Campeonato Nacional da IDEAL® de 2019 em todo o mundo

Em comemoração aos eletricistas de todo o mundo, o Campeonato de Fim-de-Semana está se expandindo para incluir uma Competição Internacional



Campeonato Nacional de Fim-de-Semana de 2019 na Disney’s ® Coronado Springs Resort, 7-9 de novembro de 2019

SYCAMORE, Ill., July 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IDEAL® Electrical lançou sua quarta competição nacional anual para encontrar os melhores eletricistas dos Estados Unidos e Canadá. “Este ano, acreditamos que mais de 100.000 profissionais, aprendizes e estudantes irão competir em todo os Estados Unidos”, disse Doug Sanford, Presidente do Grupo IDEAL Electrical. As Pré-eliminatórias e o Campeonato de Fim-de-Semana contarão com concorrentes profissionais e alunos/aprendizes, bem como equipes de Empreiteiros e Escolas.

Campeonato Nacional de Fim-de-Semana da IDEAL ® incluirá uma Competição Internacional

“Agora temos o Campeonato Nacional da IDEAL nos EUA, Canadá, China, Austrália e México. Portanto, este ano, estamos trazendo os campeões nacionais de cada um desses países para o Campeonato de Fim-de-Semana em Orlando, Flórida, 7-9 de novembro na Disney® Coronado Springs Resort”.

Sanford continuou: “Depois de coroar os campeões norte-americanos deste ano, teremos uma 'Rodada Internacional' especial para escolher os principais eletricistas do mundo. Campeões dos EUA, Austrália, Canadá e China irão competir”.

Empreiteiros e Escolas assumem papéis novos e maiores no campeonato deste ano

“Estamos sempre procurando tornar o evento melhor e mais desafiador para os competidores e mais inclusivo de todo o comércio”, disse Sanford. “Este ano, lançamos o Desafio do Empreiteiro e Desafio da Escola para mostrar a qualidade do talento que cada empreiteiro e escola trazem para a profissão”. Empreiteiros e escolas estão sendo convidados a inscrever as equipes em IDEALnationals.com . “Acreditamos que esta mudança irá injetar mais diversão e rivalidade amigável na competição”, acrescentou Sanford. Ele espera que mais de 100 equipes de empreiteiros e mais de 150 equipes de escolas participem este ano.

Campeonato Nacional da IDEAL mobiliza Comércio dos EUA para atrair novos eletricistas

IDEAL Electric criou o Campeonato Nacional IDEAL (EUA) há quatro anos para mostrar as habilidades e profissionalismo dos eletricistas de hoje. “Os EUA irá enfrentar uma escassez significativa de eletricistas nos próximos anos. O Ministério do Trabalho dos EUA relata que a lacuna atingirá 60.000 eletricistas até 2026. Criamos o Campeonato Nacional IDEAL para homenagear a comunidade do comércio e ajudar a atrair jovens de ambos os sexos para carreiras gratificantes como eletricistas e empreiteiros”, disse Sanford.

“Acho que nós temos a oportunidade e a responsabilidade de demonstrar enfaticamente o quão crucial esta habilidade especial alimenta e conecta todos nós no trabalho, em casa e no lazer. Sem os 'Faíscas' as tecnologias não avançam. Os prédios não funcionam plenamente. As casas não atendem às expectativas. E os carros não antecipam os problemas”.

O que veremos no Campeonato de Fim-de-Semana?

“Somente 174 eletricistas conseguirão chegar ao Campeonato de Fim-de-Semana”, disse Sanford. “No fim-de-semana premiaremos mais de $ 600.000 em dinheiro e prêmios. Por isto, este é um grande reconhecimento não só dos indivíduos, mas também dos empreiteiros que trabalham, e as escolas que eles representam”.

As rodadas pré-eliminatórias serão realizadas em 4 de outubro em todos os EUA e na China, Canadá, Austrália e México. Durante esses eventos, os concorrentes terão de demonstrar tanto a resolução de problemas físicos e habilidades de corte, descascamento, frisado, terminais e mais - usando ferramentas ideais através de um desafio julgado por tempo, artesanato, término, conectividade e segurança.

Todas as ferramentas estarão disponíveis em cada evento pré-eliminatório, mas os concorrentes têm a opção de usar suas próprias ferramentas, que podem ser compradas com antecedência para prática, de um distribuidor local ou em IDEALnationals.com .

Oportunidade de Entrada Direta

Os profissionais e estudantes/aprendizes com as melhores pontuações de cada estado/território avançarão para Campeonato de Fim-de-Semana. Os três principais concorrentes individuais a partir de 2018 retornarão para uma oportunidade de defender seus títulos.

Também temos 14 Entradas Diretas disponíveis para profissionais e estudantes/aprendizes. Elas serão preenchidas pelos três indivíduos com as melhores pontuações de cada região dos Estados Unidos (Norte, Sul, Leste e Oeste), que não ganhem a licitação do seu estado/território e duas melhores pontuações adicionais do Canadá.

Quem avançar receberá acomodações de viagem para competir no Campeonato de Fim-de-Semana na Disney ® Coronado Springs Resort, no Lake Buena Vista, Flórida, em 7-9 de novembro.

Sobre a IDEAL® ELECTRICAL

A IDEAL ELECTRICAL é uma empresa da IDEAL INDUSTRIES, INC. IDEAL é líder mundial em ferramentas elétricas e de terminações de fios, bem como desenvolvimento, fabricação e marketing de avançados sistemas, produtos e tecnologias de gestão de energia para eletricistas profissionais, engenheiros de design e executivos de instalações.

Sobre a IDEAL INDUSTRIES, INC.

A IDEAL INDUSTRIES, INC. é uma empresa familiar global, diversificada que projeta e fabrica produtos e ferramentas superiores para profissionais nas áreas de eletricidade, processamento de fios, comunicação de dados, aeroespacial, automotiva e de construção. A empresa de 103 anos foi fundada em 1916 com o objetivo de estabelecer relacionamentos ideais com clientes, funcionários e comunidades. A empresa vem crescendo e expandido consistentemente em menos de cinco gerações da família proprietária.

