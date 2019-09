ROI rápido com Lyre Miner e Harp Miner

WELLINGTON, Nova Zelândia, Sept. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitHarp Group Limited ( www.BitHarp.com ), fabricante experiente de hardware de mineração de criptomoedas, está emergindo rapidamente como um nome confiável entre os indivíduos que procuram obter lucro através da mineração de criptomoedas em casa. Os produtos recentemente lançados pela empresa, Lyre Miner e Harp Miner, são caracterizados pela baixa geração de calor e ruído e podem ser colocados em qualquer lugar, tornando-os perfeitamente adequados para uso doméstico. Além disso, os usuários podem começar a usar essas plataformas de mineração pré-configuradas logo após a conexão, escolhendo a moeda preferida e inserindo os dados.Um dos principais atributos da Lyre Miner e da Harp Miner é a capacidade desses produtos de gerar retorno rápido do investimento para todos os usuários. Este objetivo foi alcançado pelos produtos que fornecem taxa de hash extremamente alta para a mineração. A taxa de hash é uma medida geral da capacidade de processamento de plataformas de mineração de criptomoeda. Uma taxa de hash mais alta significa mais oportunidades para mineração de criptomoedas e compensação em bloco. Além disso, a Lyre Miner e a Harp Miner apoiam a rentabilidade com seu baixo consumo de energia.As taxas de hash oferecidas pela Lyre Miner e Harp Miner estão indicadas abaixo.Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) e 2000 TH/s (Harp Miner)Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) e 300 GH/s (Harp Miner)Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) e 75 GH/s (Harp Miner)Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) e 50 TH/s (Harp Miner)“BitHarp é uma das primeiras empresas neste mercado a criar produtos adequados para entusiastas casuais de criptografia que mineram em casa sem muito conhecimento ou experiência”, disse Daniel Cox, Diretor de Engenharia da BitHarp. “A Lyre Miner e a Harp Miner foram projetadas para tornar a mineração de criptomoeda fácil e acessível. É um grande prazer para nós ver muitos iniciantes lucrando com as plataformas de mineração BitHarp em casa”.Para saber mais sobre Lyre Miner e Harp Miner, visite https://www.bitharp.com/Sobre o BitHarp: BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz as plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores.Contato com a Mídia:

Alexa Zimine

alexa@bitharp.com

