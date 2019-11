Royal Palm Companies lança Legacy Hotel &Residences; Primeiro edifício alto padrão de uso misto e marca renomada no Centro de MiamiO incorporador Dan Kodsi reinventa o moderno arranha-céu de Miami com instalações incomparáveis, incluindo o primeiro átrio de sete andares na cobertura, um extraordinário centro médico e de bem-estar, salas de reuniões e multi-uso exclusivo para membros.A OneWorld Properties é responsável pelo marketing e vendas.PR Newswire

MIAMI, 19 de novembro de 2019

MIAMI, 19 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A incorporadora Royal Palm Companies (RPC), sediada em Miami, lançou oficialmente as vendas do mais novo edifício de uso misto no centro de Miami, o Legacy Hotel &Residences, o imponente arranha-céu da marca localizado no coração do megaprojeto Miami Worldcenter (MWC).

Após o sucesso na conclusão do edifício residencial PARAMOUNT Miami Worldcenter e de seu famoso Sky-Port, o incorporador Dan Kodsi mais uma vez visa transformar a silhueta de Miami, desta vez nos mercados de hospitalidade e residências de marca. Localizado em 942 Northeast First Avenue, o Legacy estima começar a construção em 2020, no coração de uma das áreas mais cobiçadas de Miami.

Acrescentando bom gosto internacional ao skyline do centro da cidade, o edifício inspirado no neo-futurismo oferece 278 residências de marca, localizados acima dos 255 quartos de hotel. A OneWorld Properties irá liderar o marketing e as vendas.

A RPC mantem seu propósito de mudar o paradigma em desenvolvimento imobiliário, com exclusivas áreas de lazer e serviços, tais como a presença de requintadas lojas no andar térreo, hotel e residências microLUXE. Algumas das partes memoráveis do edifício incluem um sofisticado salão de negócios/reunioes exclusivo para membros, dramática piscina suspensa, inspirada em Singapura, a maior area de piscina de hotel no centro de Miami, centro médico, saude e bem-estar de excelência, tudo coroado com o espetacular átrio no terraço, ocupando os sete andares superiores da torre.

Projetado para o viajante moderno e cosmopolita em busca de uma casa longe de casa, o Legacy Hotel &Residences objetiva revolucionar o espaço de apartamentos introduzindo a habitação microLUXE em Miami. O conceito oferece aos proprietários uma pequena residência de luxo para se viver, com a flexibilidade de habitá-la ou alugá-la sem as restrições habituais de aluguel, o que irá atender a demanda de uma área central em rápido crescimento internacional.

As residências microLUXE do Legacy variam de 37 metros a 88 metros quadrados, com estúdios e unidades de dois quartos. A RPC leva o movimento micro-habitação para um outro nível, com seu conceito microLUXE, onde cada residência irá oferecer a funcionalidade de uma casa em micro-estilo, em um projeto de alta qualidade e acabamentos superiores de um condomínio de luxo. Todas as residências serão equipadas com uma cozinha completa e lavadora e secadora de roupas.

"Quando os turistas vêm a Miami e ficam na praia, inevitavelmente eles irão cruzar a ponte para a área continental, onde estão todas as grandes atrações, como o Wynwood, o Miami Design District, a American Airlines Arena e o Pérez Art Museum Miami. Temos observado o turismo crescer e estamos preenchendo uma necessidade dos turistas que não dispõem de um hotel no centro da cidade com instalações no estilo resort no centro de tudo", disse o incorporador da RPC, Dan Kodsi.

Essas pequenas residências ergonômicas, mas sob medida, criadas pela equipe de projetos da RPC em colaboração com a Kobi Karp Architects e o IDDI, irão oferecer aos compradores a liberdade de alugar suas residências microLUXE sem quaisquer restrições. Os residentes terão a opção de alugar suas unidades por conta própria ou através do programa de aluguel do hotel do edifício, compensando os custos de manutenção.

"Com nossa experiência em vendas em Downtown Miami através de projetos anteriores, durante seus vários ciclos imobiliários, entendemos os compradores de propriedades no centro da cidade e suas necessidades", disse a presidente-executiva da OneWorld Properties, Peggy Olin. "Estamos oferecendo a compradores de mais de 60 países uma alternativa pied-à-terre – a peça que estava faltando – para residentes que buscam uma pequena moradia e grandes experiências", ela disse.

O Legacy Hotel &Residences irá se tornar o icônico ponto central do Miami Worldcenter, um dos maiores empreendimentos imobiliários privados em andamento nos Estados Unidos. O projeto, que ocupa dez quarteirões, incluirá lojas, hospitalidade e residências de primeira classe, bem no centro do núcleo urbano de Miami. Com extrema acessibilidade, o Legacy Hotel &Residences é convenientemente localizado nas proximidades das rodovias I-95 e I-395, bem como da Virgin MiamiCentral Station e das estações do Metrorail e do Metromover.

O Legacy Hotel &Residences tem preços a partir de U$300,000. Para obter mais informações sobre o empreendimento, visite nosso stand de vendas no local. Informações também poderão ser encontradas em breve em www.legacymiami.com.

Sobre a Royal Palm Companies

Daniel Kodsi é um veterano do setor imobiliário, com mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de um portfólio diversificado de empreendimentos imobiliários de uso misto, apartamentos e casas. Com projetos concluídos no valor de $ 2 bilhões, ele tem um histórico comprovado de identificação de oportunidades de mercado não atendidas, executando projetos complexos de grande escala e gerando valor para investidores privados e institucionais. Com 27 outros empreendimentos concluídos e projetos em construção e mais de 6.000 unidades concluídas ou reposicionadas com sucesso, ele recebe constantemente o crédito de definir novas vizinhanças com projetos premiados.

Sobre a OneWorld Properties

A OneWorld Properties, liderada por Peggy Fucci, é uma imobiliária completa, sediada na Flórida, oferecendo serviços diferenciados para propriedades de alto padrão, bem como vendas e marketing integrados para projetos de condomínios e empreendimentos residenciais. Com quase 20 anos de experiência, a OneWorld Properties é líder internacional em marketing e vendas de imóveis de luxo, negociando em mercados na Ásia, Europa e América do Sul, através de sua eficiente e multilíngue equipe. Nacionalmente, a OneWorld Properties é também reconhecida por seu trabalho em Nova Iorque, Los Angeles, Houston e Atlanta.

