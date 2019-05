Salários de MBAs nos EUA atingem os mais altos níveis já registrados

Graduados em MBA continuam a alcançar altos salários em todos os mercados de contratação

RESTON, Va., May 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Graduate Management Admission Council (GMAC), uma associação global das principais escolas de pós-graduação em business, em parceria com MBA Career Services & Employer Alliance e European Foundation for Management Development (EFMD), publicou o Relatório de Contratação de Escolas de Business (Business School Hiring Report) baseado na Pesquisa com Recrutadores Corporativos, com mais de 1.200 empregadores em 45 países que forneceram insight das tendências atuais do mercado e de contratações de MBAs e de mestrado de business.



Recém graduados com diplomas avançados em business, principalmente nos EUA, estão obtendo salários iniciais substanciais. A base anual média de salário inicial que os empregadores pretendem oferecer para novas contratações de MBAs em 2019 é US$ 115.000, mais do que o dobro das novas contratações de bacharéis (US$ 55.000) e a mais alta já registrada nos EUA, considerando ajuste da inflação. Em termos de indústria dos empregadores nos EUA, o salário médio inicial para MBAs é mais alto na área de consultoria (US$ 135.000) e finanças/contabilidade (US$ 125.000).

“Os empregadores claramente dão mais valor aos MBAs ou ao mestrado de business”, disse Sangeet Chowfla, Presidente e CEO da GMAC. “Estamos observando um mercado com candidatos altamente ativos em termos de mudanças geográficas, mas o valor que os empregadores e os graduados atribuem ao diploma avançado em business é uma constante”.

No geral, a maioria dos empregadores pretendem aumentar o salário inicial para MBAs em 2019 (56%), inclusive 63% dos empregadores da região da Ásia-Pacífico, 56% dos empregadores dos EUA, e 49% dos empregadores europeus. O salário base anual médio inicial varia de acordo com a região do mundo. As empresas europeias pretendem oferecer para os contratados com MBA US$ 95.000 este ano, e a média para as empresas da Ásia-Pacífico é US$ 45.000.

Os planos de contratação de empresas internacionais nos EUA são semelhantes aos do ano passado. Mudanças recentes no regulamento H-1B podem afetar positivamente as contratações em 2020.

Quarenta e oito por cento dos empregadores dos EUA pretendem ou estão dispostos a contratar candidatos internacionais em 2019, quase a mesma porcentagem de 2018 (47%) e menos que os 55% de 2017. A pesquisa deste ano foi realizada em fevereiro e março, antes de a mudança recente do regulamento H-1B entrar em vigor no dia 1 de abril. A mudança no regulamento deve beneficiar mais os graduados internacionais de instituições americanas de ensino superior do que os bacharéis.

“Havia uma sensação de incerteza nos últimos anos quanto à direção da política de vistos dos EUA que está afetando as candidaturas e contratações internacionais”, continuou Chowfla. “Será interessante ver quão positiva esta mudança do regulamento poderá ser para o fluxo de estudantes internacionais para os EUA e para as oportunidades de emprego”.

Planos de contratação de MBAs continuam fortes, mas foram mais moderados no segundo ano consecutivo.

Embora as projeções de contratação de MBAs permaneçam fortes em relação às tendências históricas, pelo segundo ano consecutivo, menos empresas pretendem contratar talentos com MBA, comparado com o ano anterior. Dentre os empregadores norte-americanos, 77% pretendem contratar talentos com MBA em 2019, uma queda pelo segundo ano consecutivo. Um número ligeiramente menor de empresas norte-americanas que responderam à pesquisa pretende aumentar e expandir este ano (66%) comparado com o ano passado (69%), pois estão preocupadas com a possível guerra comercial e tarifas mais altas que possam afetar os planos dos empregadores.

Quase nove em cada 10 (87%) empresas na Ásia-Pacífico pretendem contratar MBAs em 2019—o maior índice de qualquer região do mundo, embora ligeiramente menor quando comparado com o ano passado (90%). Quase sete em cada 10 empresas europeias pretendem contratar MBAs em 2019 (69%), um aumento das projeções de 2018 (64%).

Outras Tendências Internacionais e Fatores Determinantes

A contratação internacional está em ascensão entre as empresas da Ásia-Pacífico e europeias, com a retração das empresas norte-americanas. Setenta e um porcento e 69% das empresas europeias e da Ásia-Pacífico pretendem ou estão dispostas a contratar candidatos internacionais em 2019, um aumento nas duas regiões sobre os anos anteriores.

Em todas as regiões do mundo, os motivos pela não contratação de talentos internacionais são diferentes. Os empregadores norte-americanos são mais propensos a mencionar mudanças futuras na política/lei como fator (25%), enfatizando o impacto positivo em potencial da mudança recente do regulamento H-1B. Dentre as empresas europeias e da Ásia-Pacífico, 15% e 11% respectivamente citam a política/lei como um fator determinante na contratação.

“Nossa pesquisa recente indicou um declínio no recrutamento das empresas norte-americanas de estudantes internacionais de programas de MBA e de mestrado especializados com base na incerteza sobre as condições econômicas”, disse Megan Hendricks, Diretora Executiva da MBA Career Services & Employer Alliance. “Embora a queda apresentada este ano no relatório da GMAC permaneça estável em relação aos planos das empresas norte-americanas de contratar talentos estrangeiros, esperamos que a recente mudança no regulamento do visto H-1B incentive os estudantes a virem para os EUA, permitindo uma diversificação das salas de aula de escolas de nível b e do pool de talentos”.

“O relatório da GMAC deste ano sobre as tendências das contratações de MBA e GME mostra as enormes oportunidades para os pós-graduados que queiram terminar seus estudos de business”, disse Eric Cornuel, Diretor-Geral e CEO da EFMD. “O aumento da qualidade das escolas de business em todo o mundo também foi acompanhado do aumento das oportunidades de emprego para os pós-graduados nos mercados emergentes e economias regionais. Este é um momento muito interessante para obter um MBA e mestrado em business”.

A pesquisa de candidatos de escolas de business destaca a diversificada gama de oportunidades de carreira que os estudantes buscam com GME.

A GMAC também publicou um novo Relatório de Aspirações de Carreiras (Career Aspirations Report) baseado em 10 anos de dados da Pesquisa de Alunos Futuros da mba.com. O novo relatório destaca como as aspirações dos candidatos GME em carreiras pós-GME mudaram ao longo do tempo, uma grande parte dos candidatos atualmente desejam mais aprimorar suas carreiras (41%) do que mudar de função no trabalho (36%) ou de indústria (27%).

O interesse dos candidatos em consultoria é alto, com 36% identificando a consultoria como função de trabalho e indústria de interesse. Outras indústrias de interesse são finanças/contabilidade (34% dos candidatos interessados), produtos/serviços (27%), e tecnologia (19%). O desejo de emprego no exterior também aumentou ligeiramente (2%).

O relatório apresenta detalhes demográficos dos interesses dos candidatos pós-GME, separados por sexo, idade, e área de cidadania. Visite a página Market Intelligence and Research da gmac.com para obter informações atualizadas desta e outras questões relacionadas com as tendências de ensino na educação de pós-graduação de administração.

Sobre a GMAC

A Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação global das principais escolas de pós-graduação em business. Fundada em 1953, ela está empenhada em criar soluções para escolas de business e candidatos para que eles possam descobrir, avaliar e se conectar uns com os outros. Trabalhamos em nome das escolas e da comunidade de educação de gestão de pós-graduação, bem como orientar os candidatos na sua viagem rumo ao ensino superior, para garantir que nenhum talento deixe de ser descoberto.

A GMAC oferece pesquisas internacionais, oportunidades de desenvolvimento profissional e avaliações para a indústria, para a promoção do avanço da arte e da ciência de admissões. De propriedade e administrado pela GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é a avaliação de pós-graduação de business mais amplamente utilizada por mais de 7.000 programas em todo o mundo. Outras avaliações da GMAC são o teste NMAT by GMAC™ (NMAT™), para entrada em programas de gestão de pós-graduação na Índia, e Executive Assessment (EA), especificamente criado para programas executivos de todo o mundo.

O nosso principal portal para recursos e informações de educação de gestão de pós-graduação, www.mba.com, recebe 7 milhões de visitas por ano e possui uma ferramenta de correspondência de Pesquisa de Escola e o serviço de pesquisa GMASS™, que corresponde o candidato às escolas de business.

A GMAC é uma empresa global com escritórios em Hong Kong, na China; Gurugram, na Índia; Cingapura; Londres, no Reino Unido; e Estados Unidos. Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com.

Contato com a Mídia:

Geoffrey Basye, Diretor de Relações com a Mídia, GMAC

+1 (703) 668-9799 ou gbasye@gmac.com

Photos accompanying this announcement are available at:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/169a8473-00e1-4f91-a7df-bb87194bbeb8



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82b88e8e-c767-4dce-89aa-964c05e0173a