NOVA YORK

, 22 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a parceria Saneamento e Água para Todos (SWA) anunciou a formação de um Conselho de Liderança Global (GLC), um grupo de alto nível de líderes da SWA designados que defenderão o acesso universal a água, saneamento e higiene até 2030, o prazo para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Kevin Rudd

Laura Chinchilla

Costa Rica

Henrietta Fore

Alan Jope

Kumi Naidoo

Os Líderes Globais representam um grupo geograficamente diversificado de políticos, executivos e defensores respeitados, incluindo, ex-primeiro-ministro da Austrália e atual presidente da Ásia Society;, ex-presidente da, diretora executiva da UNICEF;, CEO da Unilever e, ex-secretário-geral da Anistia Internacional e ex-diretor executivo do Greenpeace.

O GLC foi formado para defender e mobilizar um compromisso político mais amplo com a priorização da água, saneamento e higiene, construir melhores estruturas e instituições de governança para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6 até 2030 e aumentar a visibilidade do saneamento, água e higiene tanto global quanto nacionalmente.

Em suas novas funções, os Líderes Globais usarão sua experiência e rede de contatos no governo, nos negócios, nas agências da ONU e na sociedade civil, para lutar por uma abordagem que envolva diversas partes interessadas no diálogo político e uma frente unificada para superar os desafios de conseguir água e saneamento universais até 2030.

"Como a atual pandemia tem demonstrado, o acesso a água e saneamento é absolutamente vital para a saúde pública e para o desenvolvimento global, pois também contribui para atingir outros objetivos de desenvolvimento, como ações eficazes sobre mudanças climáticas, e para a obtenção dos direitos humanos em geral", disseCatarina de Albuquerque, CEO da SWA. "Estou confiante que nossos Líderes Globais serão fundamentais para defender e mobilizar um compromisso político maior e mais amplo com os princípios norteadores e com objetivos da parceria SWA."

\\ Sobre a SWA

Criada em 2009, A SWA é uma parceria global, intergovernamental, em crescimento com base nas Nações Unidas, que envolve diversas partes interessadas no setor de água, saneamento e higiene, abrangendo governos de países da África, Ásia-Pacífico, Américas e Europa, assim como a sociedade civil, parceiros de desenvolvimento (incluindo bancos de desenvolvimento regionais, agências da ONU e instituições filantrópicas como a Fundação Bill e Melinda Gates), instituições de pesquisa e aprendizado, órgãos reguladores, serviços públicos e o setor privado.

Liderança da SWA

A CEO da parceria é Catarina de Albuquerque, anteriormente a primeira relatora especial da ONU sobre os direitos humanos a água potável e saneamento seguros.

O comitê de gestão assume a liderança geral para a direção estratégica da SWA e supervisiona todas as atividades da SWA. Atualmente inclui 28 membros, 12 deles representando governos de diferentes regiões do mundo.

FONTE Sanitation and Water for All (hosted by UNICEF)