Saneamento e água para todos na COP26

, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Sanitation and Water for All é um parceiro do primeiro Water for Climate Pavilion na 26ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP26). O pavilhão, selecionado por 33 organizações, destacará o papel fundamental da água na ação climática transformadora e oferecerá orientações de ponta baseadas em ciência sobre mitigação e adaptação aos tomadores de decisão sobre o clima.

"Estima-se que 90% dos problemas causados pelas mudanças climáticas estejam relacionados à água, levando a secas, inundações e outros eventos climáticos extremos. Precisamos que os tomadores de decisão priorizem os direitos humanos acima de todos os outros usos e garantam estratégias, planos e orçamentos de água e saneamento resilientes ao clima, especialmente para os mais vulneráveis e marginalizados." disse Catarina de Albuquerque, CEO da parceria UN-hosted Sanitation and Water for All . O primeiro pavilhão de água é uma oportunidade sem precedentes para alinhar as políticas climáticas e de água para que os direitos humanos sejam realizados, os riscos climáticos sejam reduzidos e haja mais dinheiro disponível para adaptação. Vamos aproveitar esta oportunidade para trabalharmos juntos e cumprir nossos compromissos – em benefício de todos."

Na COP26 e em outros eventos e espaços importantes, os parceiros da SWA estão convocando os governos a:

Melhorar o uso eficiente dos recursos hídricos e priorizar sua alocação entre os usos concorrentes de uma forma que priorize a realização dos direitos humanos

Garantir que grupos marginalizados, incluindo mulheres e crianças, tenham acesso a água corrente, sabão e banheiros para sua saúde e dignidade, o que é uma parte fundamental da construção da resiliência climática

Trabalhar em conjunto com empresas e instituições financeiras internacionais para acelerar o investimento em infraestrutura e serviços hídricos resilientes ao clima - especialmente para países em situações invulneráveis

Os eventos virtuais do Pavilhão da Água incluem:

Financiamento climático para apoiar a adaptação de serviços básicos e desenvolver resiliência comunitária: água, saneamento e higiene

Terça-feira, 2 de novembro, 9h00 GMT. Mais informações aqui.

Política, responsabilidade e monitoramento para água resiliente ao clima, saneamento e higiene: passar do compromisso para o progresso

Sábado, 6 de novembro, 11H30 GMT. Mais informações aqui.

Lista de outros eventos do Pavilhão da Água.

