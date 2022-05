SCC Power adquire empreendimento comercial da Stoneway

LONDRES

18 de maio de 2022

Argentina

/PRNewswire/ -- A CC Power plc ("SCC Power") anunciou hoje que, juntamente com entidades relacionadas, adquiriu o empreendimento comercial da Stoneway Capital Corporation ("Stoneway"), composto por quatro instalações de geração de energia localizadas nacom capacidade instalada total de 737 MW.

As transações de aquisição e reestruturação foram realizadas de acordo com o plano do capítulo 11 (o "Plano do Capítulo 11") e o plano de arranjo de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas do Canadá (o "Plano CBCA" e, juntamente com o Plano do Capítulo 11, o " Planos") da Stoneway e seus devedores afiliados, que entrou em vigor em 17 de maio de 2022.

Como contrapartida para os ativos, a SCC Power emitiu a determinados credores e detentores de juros títulos com garantia de crédito privilegiado de primeiro grau com retorno de 6.000%, com vencimento em 2028, no valor de USD 17.861.000 (dezessete milhões e oitocentos e sessenta e um mil dólares), títulos com garantia de crédito privilegiado de segundo grau com retorno de 8.000%, com vencimento em 2028, no valor de USD 310.000.000 (trezentos e dez milhões de dólares) e títulos com garantia de crédito privilegiado de segundo grau com retorno de 4.000%, com vencimento em 2032, no valor de USD 200.000.000 (duzentos milhões de dólares) da Stoneway. O primeiro pagamento de juros sob os títulos vence em 15 de setembro de 2022.

Hernan Walker, representante da MSU, declarou: "Temos um grande desafio pela frente à medida que nos concentramos em estabilizar as operações e aprimorar a geração de fluxo de caixa para maximizar o valor para todas as partes interessadas."

A SCC Power foi representada na aquisição e reestruturação por Simpson Thacher &Bartlett LLP, Maples and Calder, McCarthy Tétrault LLP, Stewart McKelvey e Tavarone, Rovelli, Salim &Miani.

A Stoneway foi representada na aquisição e reestruturação pela Shearman &Sterling LLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, Carey Olsen e Lazard Frères &Co. LLC.

O grupo ad hoc de titulares (e seus consultores de investimento, subconsultores e gerentes com autoridade discricionária) dos títulos de dívida pendentes com vencimento com retorno de 10.000% em 2027 da Stoneway Capital Corporation foi representado por Cleary Gottlieb Steen &Hamilton LLP, Osler, Hoskin &Harcourt LLP, Bruchou, Fernández Madero &Lombardi, Conyers Dill &Pearman e Rothschild &Co. US Inc.

Os credores do empréstimo mezanino foram representados por Dechert LLP, Goodmans LLP e Walkers.

O UMB Bank NA, como administrador do trust e agente de garantia dos EUA, e o TMF Trust Argentina S.A., como administrador do trust e agente de garantia da Argentina, foram representados por Perkins Coie LLP e Marval O'Farrell &Mairal, respectivamente.

Sobre a SCC Power

A SCC Power é uma sociedade anônima organizada sob as leis da Inglaterra e do País de Gales totalmente controlada pelo Stoneway Custody Statutory Trust, cujo beneficiário final é a MSU Energy Holding Ltd.

Sobre a MSU Energy Holding

A MSU Energy Holding Ltd, com sede no Reino Unido, é a acionista controladora da MSU Energy S.A., uma geradora de energia argentina que é proprietária e operadora de três usinas de ciclo combinado de última geração com capacidade instalada total de 750 MW.

Para mais informações, entre em contato com [email protected]

FONTE MSU Energy Holding Ltd