, 16 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Arc Publishing anunciou hoje que a SDPnoticias , uma das maiores publicações de notícias digitais do México, selecionou a plataforma de experiência digital da Arc para ajudar a impulsionar suas ambições de crescimento digital. Este é o segundo cliente da Arc no país, com base na extraordinária adesão à plataforma em toda a América Latina e, de forma mais ampla, entre os meios de comunicação de língua espanhola.

"Com a Arc, a SDPnoticias será capaz de fazer melhorias significativas de forma rápida em sua experiência de usuário que reflitam verdadeiramente seu DNA digital e se alinhem mais de perto com seu objetivo de oferecer uma experiência de usuário excepcional para seu público em todas as plataformas", disse Scot Gillespie, CTO e gerente geral da Arc Publishing. "O cenário de mídia latino-americano está mudando rapidamente com tantas publicações na vanguarda da transformação digital. Para a Arc, é incrivelmente animador ver as conquistas de curto e longo prazo que nossos clientes na região estão alcançando, tanto em termos de crescimento de público quanto em monetização. E tendo isso em mente, estamos extremamente satisfeitos por fazer parte da estratégia digital da SDPnoticias enquanto eles se empenham em inovar e oferecer notícias para um número maior de leitores."

A SDPnoticias alavancará a Arc Themes, migrando rapidamente seu site para a plataforma, oferecendo a eles a flexibilidade para implementar mudanças de front-end e otimizar o desempenho antes do lançamento do Core Web Vitals do Google planejado para maio.

"Na SDPnoticias, inovação e atualização são o nome do jogo. Como entidade, buscamos mudar e adaptar-nos ao ambiente digital, em constante mudança, que os veículos de mídia encaram todos os dias. Portanto, para nós, selecionar a Arc Publishing como nosso parceiro tecnológico foi algo muito fácil. Estou certo de que seremos um dos casos de maior sucesso em que um projeto editorial de qualidade e aprimorado poderá se beneficiar significativamente ao estabelecer uma parceria com a Arc Publishing", disse Federico M. Arreola, CEO da SDPnoticias.

A Arc, que colabora com a AWS Mexico como um parceiro avançado da rede de parceiros da AWS (APN), está bem posicionada para atender à mídia e às marcas da região.

