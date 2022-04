Se comprou ações ordinárias da GTV e/ou da segurança de ativos digitais chamada de G-Coins ou G-Dollars entre abril de 2020 e junho de 2020, você pode ser elegível para um pagamento de distribuição do GTV Media Group Fair FundPR Newswire

SEATTLE, 15 de abril de 2022

SEATTLE, 15 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A JND Legal Administration anuncia que, em 13 de setembro de 2021, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") emitiu uma Ordem para instituir e liquidar simultaneamente procedimentos de interrupção e desinvestimento contra os réus GTV Media Group, Inc. ("GTV"), Saraca Media Group, Inc. ("Saraca") e Voice of Guo Media, Inc. Na Ordem, a SEC constatou que, de aproximadamente abril de 2020 a junho de 2020, os réus solicitaram de forma geral que milhares de indivíduos investissem na oferta de ações ordinárias da GTV. A SEC também constatou que, durante o mesmo período, a GTV e a Saraca ("as entidades G") também solicitaram aos indivíduos investir na oferta de ativos digitais. De acordo com o pedido, como resultado dessas duas ofertas de títulos não registrados, cujos lucros foram misturados, os réus arrecadaram coletivamente aproximadamente 487 milhões de dólares de mais de 5.000 investidores, incluindo indivíduos nos Estados Unidos. A SEC ordenou que os réus pagassem US $486.745.063 em indenização para a SEC, além de juros pré-julgamento de US $17.688.365 e US $35.000.000 em penalidades de dinheiro civil, totalizando US $539.433.428. A SEC também criou o Fair Fund, de acordo com a seção 308(a) da Lei Sarbanes-Oxley de 2002, para que as penalidades pagas, juntamente com a indenização e juros pagos, possam ser distribuídas aos investidores prejudicados. Até o momento, os réus já pagaram um total de US $455.439.194,49. Quaisquer fundos adicionais cobrados dos réus de acordo com a Ordem serão adicionados ao Fair Fund. O Fair Fund foi depositado no departamento do Departamento de Serviços Fiscais do Tesouro dos Estados Unidos ("BFS") para investimento.

As entidades G [respectivas datas de início e fim (inclusive)]:

Ação comum da GTV [20/4/2020 até 6/2/2020]; eG-Dollars ou G-Coins [1/4/2020 até 30/6/2020];Em 14 de outubro de 2021, a SEC nomeou Miller Kaplan Arase LLP como administrador fiscal. A SEC também nomeou a JND Legal Administration como administradora do fundo (a "Administradora do Fundo") em 23 de novembro de 2021. A SEC aprovou um plano para a distribuição do Fair Fundo da GTV Media Group (o "Plano"). O Plano está disponível publicamente em www.GTVMediaGroupFairFund.com e na página da SEC para este assunto em https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/gtv-media-group.htm.

Se você comprou um ou mais dos títulos listados acima durante o(s) respectivo(s) período(s) e gostaria de ser considerado elegível para uma distribuição do Fair Fundo da GTV Media Group, envie um Formulário de Comprovante de Reivindicação preenchido e assinado ("Formulário de Reivindicação"), incluindo a documentação de suporte adequada de suas aquisições e uma certificação fiscal preenchida, ao Administrador do Fundo até a o Prazo para Reivindicações.

O Formulário de Reivindicação está disponível em www.GTVMediaGroupFairFund.com. Você pode enviar seu Formulário de Reivindicação on-line até às 23h59. PT até o Prazo para Reivindicações, seguindo as instruções em www.GTVMediaGroupFairFund.com/claim. Como alternativa, você pode enviar seu Formulário de Reivindicação para o Administrador do Fundo. Os Formulários de Reivindicação devem ser postados antes do Prazo para Reivindicações se forem enviados por correio de primeira classe; e se não por correio de primeira classe, devem ser recebidos pelo Administrador do Fundo até o Prazo para Reivindicações. Se não for enviado on-line, os Formulários de Reivindicação devem ser direcionados para o seguinte endereço:

GTV Media Group Fair Fundc/o JND AdministrationPO Box 91403Seattle, WA 98111

Informações adicionais sobre o Fair Fund da GTV Media Group, incluindo o Plano de Distribuição, o Aviso do Plano, o Formulário de Reivindicação, os respectivos prazos e os materiais relacionados estão disponíveis no Site de Distribuição em www.GTVMediaGroupFairFund.com. Você pode obter informações adicionais ou solicitar cópias do Formulário de Reivindicação entrando em contato com o Administrador do Fundo gratuitamente pelo telefone 866-853-5013, enviando um e-mail para [email protected] ou escrevendo para:

Verifique o site www.GTVMediaGroupFairFund.com com frequência para obter atualizações.

