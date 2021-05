SEA Electric Amplia Presença Mundial com Maior Equipe de Gestão Global e Forte Exibição no Brisbane Truck Show

Primeira Exposição Pública da Linha Completa de Caminhões da marca SEA Electric Estabelece Estrutura para a Ampliação da Empresa em Eletrificação Global

LOS ANGELES, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O recente Brisbane Truck Show (13-16 de maio, Brisbane Convention & Exhibition Centre, South Brisbane, Austrália) teve uma presença significativa para a empresa global de tecnologia automotiva, com a primeira exposição pública da linha completa de caminhões elétricos prontos para operação com os, nova marca da SEA Electric, além do anúncio que uma nova liderança global sênior assumiu o comando da empresa em toda a região da Ásia-Pacífico.

A nomeação de Bill Gillespie, presidente da Ásia-Pacífico, e a promoção de Glen Walker para vice-presidente da Ásia-Pacífico, proporcionam ampla experiência com a indústria de transporte internacional e veículos elétricos para a região durante o período de crescimento da SEA Electric em todo o mundo. Após um investimento recente de US$ 42 milhões, a SEA Electric passou a oferecer soluções e oportunidades de eletrificação em quase todos os cantos do globo e, nos Estados Unidos, adicionou mais capacidade de montagem, criando o potencial atual para aproximadamente 60.000 unidades por ano. Em um futuro próximo a capacidade de montagem nos EUA, incluindo na área de baterias, deverá aumentar.

De acordo com o presidente e fundador da SEA Electric, Tony Fairweather, além de criar uma solução de entrega de baixo custo, a SEA Electric também desenvolveu um sistema de energia leve/de média tensão com resultados de desempenho que excedem o equivalente do motor de combustão interna. “Nossos caminhões com a marca SEA – incluindo o SEA 300 e o SEA 500 na Austrália – são construídos com kits OEM Semi Knock-Down, criando mais eficiência que pode ser repassada para a nossa base de clientes, e apoiar a rápida expansão do OEM neste segmento”, disse Fairweather.

O novo papel de liderança de Gillespie permite a ampliação da dinâmica da empresa, que continua a se expandir em todo o mundo. “A exposição de produtos em Brisbane define a estrutura da SEA Electric para concessionárias e frotas OEM, e oferece opções de eletrificação novas e repotencializadas”, disse Gillespie. Os três modelos atuais de caminhões EV de tamanho médio são vendidos através de uma dúzia de revendedores autorizados na Austrália, e mais de 220 revendedores nos EUA estão disponíveis para atender às necessidades do mercado norte-americano.

SKD Assembly Fornece Soluções Eficientes

Walker explicou o acordo comercial como uma Operação de Montagem Semi Knock Down (SKD) - com a criação de kits SKD 'Glider’ - um processo de três vias inédito que começa na cabine, frame rails, rodas e componentes de eixo, que chegam à Austrália dentro de contêineres do Japão. Quando chegam eles são montados em um chassi rolante para suporte do sistema de energia apropriado proprietário apropriado da SEA-Drive® para a criação de um veículo com a marca SEA Electric completamente montado. Os veículos estão prontos para distribuição.

Mas é a eficiência da operação de montagem da SKD que cria um verdadeiro divisor de águas para a SEA Electric e viabiliza as soluções e a produtividade que a empresa pode fornecer. A consistência da montagem e um processo que proporciona múltiplas eficiências reduzem muito o desperdício, muitas vezes eliminando componentes extras que eram descartados em outros processos de adaptação.

“Nossos acordos nos EUA vão um passo adiante”, disse Walker. “Estamos utilizando a SKD e a montagem local de kits glider para definir a referência dos programas em andamento na América do Norte e em outros mercados da SEA Electric em todo o mundo.” Por exemplo, quando os contêineres chegam para a montagem da SKD nos EUA, toda a eletrificação é realizada por montadores autorizados que usam apenas a tecnologia e a marca do sistema de energia SEA-Drive®. O processo de construção dos caminhões com os kits ou chassi glider da SKD oferece várias vantagens sobre a opção de repotencialização, incluindo custo mais baixo, repotencialização mais rápida e menos desperdício.

O mercado norte-americano, onde a sede da SEA Electric está localizada na Califórnia, tem a capacidade mais alta de suprimento de 60.000 unidades ao ano. A inclusão do Des Moines Technical Center e a abertura planejada de escritórios em Chicago, Brooklyn e Miami antes de agosto deste ano é um exemplo do compromisso da SEA Electric com o mercado.

Com volume disponível e uma capacidade ambiciosa de montagem da tecnologia SEA-Drive® na empresa, a SEA Electric fornece soluções imediatas e econômicas que podem ser facilmente dimensionadas para atender às necessidades de qualquer frota – sejam veículos de entrega novos ou existentes que precisem de novas capacidades de acionamento de EV. A eletrificação da indústria de ônibus escolares amarelos também está em alta demanda nos Estados Unidos.

Talvez o aspecto de crescimento mais importante do kit SKD e da montagem de kits gliders OEM seja a capacidade da linha de veículos da SEA Electric estar disponível em uma rede de revendedores que forneça vendas, garantia e suporte de serviço.

Sistemas de Energia SEA-Drive®

Os sistemas de energia SEA-Drive® proprietários da SEA Electric são apresentados em uma variedade de configurações para modelos totalmente elétricos com uma faixa de 4,5t a 26t GVM (ou seja, 9.990 lbs. a 57.500 lbs. GVWR). Cada um é projetado para 3.000 ciclos de carga com base em uma carga noturna completa, quando aplicada cinco dias por semana, com capacidade para desempenho ideal durante 10 anos.

O Brisbane Truck Show destacou cinco novos modelos de caminhões da marca SEA-Electric, incluindo o SEA 300-45 EV e o SEA 300-85 EV. Os dois modelos são totalmente compatíveis com ADR e montados em Melbourne para distribuição australiana.

O Futuro da SEA Electric

Embora as raízes da SEA Electric estejam na Austrália, juntamente com várias capacidades de fabricação e tecnologia, o crescimento da empresa na América do Norte segue um modelo de negócios que também pode ser replicado na Europa. Nos EUA, a empresa atualmente tem instalações de equipamentos em Illinois, Michigan, Carolina do Norte, Indiana e Califórnia.

Dando seguimento à rodada de financiamento de capital de US$ 42 milhões, a SEA Electric também realizou a última compra de 1.000 baterias para veículos elétricos da Soundon New, sua parceira de tecnologia de longa data.

Tecnologia da Energia. Esta importante transação dá suporte aos principais modelos de sistema de energia SEA-Drive® 70, 100 e 120 da SEA Electric. Embora a maioria das unidades iniciais estejam programadas para os Estados Unidos, todo o resto do estoque da SEA Electric irá para a Austrália, Nova Zelândia e Sudeste Asiático, bem como para a primeira entrada da empresa no mercado europeu.

Sobre a SEA Electric

A SEA Electric, empresa global de tecnologia automotiva, foi fundada na Austrália em 2012, criando sua tecnologia proprietária de sistema de energia elétrica (conhecida como SEA-Drive®) para frotas de entrega e distribuição urbanas, bem como aplicações de ônibus escolares de motores dianteiros em todo o do mundo.

Amplamente conhecida em todo o mundo como líder de mercado na eletrificação de veículos comerciais, a SEA Electric tem presença global com produtos em sete países, incluindo EUA, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Indonésia e África do Sul. No total, a empresa tem mais de um milhão de milhas de operação internacional independente e em serviço testadas por OEM.

As vendas, pós-vendas e engenharia globais da empresa estão representadas em todas as subsidiárias, sendo que a América do Norte tem a maior capacidade de suprimento da SEA Electric com mais de 60.000 unidades por ano.

