Seaborn anuncia conectividade de alta capacidade para os principais locais globais de troca de internet

BOSTON, Jan. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Seaborn Networks , principal desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra óptica (Seaborn), divulgou hoje conectividade de alta capacidade da sua Rede Seabras-1 IP diretamente com os principais locais IX globais;



Amsterdam - AMS-IX em operação desde 6 de janeiro de 2020.

Frankfurt - DE-CIX em operação desde 6 de janeiro de 2020.

London - LINX em operação desde 6 de janeiro de 2020.

San Jose - Equinix IX (SV1) entrará em operação até o final de janeiro de 2020

Los Angeles - CoreSite Any2 IX (LA1) entrará em operação até o final de janeiro de 2020

Ashburn - Equinix IX (DC4) entrará em operação até o final de janeiro de 2020

“Continuamos a ver um crescimento tremendo em toda a nossa rede IP de alta qualidade a` medida que desenvolvemos novas e inovadoras opc¸o~es de conectividade para nossos clientes atrave´s de nosso tra^nsito e peering fabric ou com a oferta de conectividade direta e de alta capacidade para nossos parceiros IX”, disse Andy Bax, COO da Seaborn. “Atrave´s dessas conexo~es IX de alta capacidade, queremos que nossos clientes aproveitem os servic¸os de peering remoto em um nu´mero crescente de global exchanges estrate´gicas. Janeiro e´ apenas o ini´cio desta emocionante expansa~o da nossa rede IP e estamos ansiosos para anunciar mais global exchanges para o Seabras-1 que estarao on-net para Seaborn em breve”.



Sobre a Seaborn Networks

A Seaborn Networks e´ a principal desenvolvedora-proprieta´ria-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra o´ptica, inclusive o Seabras-1 entre Sa~o Paulo e New York. O Seabras-1 e´ o u´nico sistema POP a POP direto entre Sa~o Paulo e a a´rea metropolitana de New York a oferecer a rota de menor late^ncia possi´vel entre B3 Exchange de Sa~o Paulo e trading exchanges de New Jersey. A entrega e o desempenho de servic¸os li´deres do setor da Seaborn combinados com nossas novas ofertas de servic¸os IP e Ethernet ampliam nossa abordagem e compromisso orientados por soluc¸o~es para sempre superar as expectativas de servic¸os de nossos clientes. Para mais informac¸a~o, visite www.seabornnetworks.com. Siga-nos no Linked In.

Contato com a Mídia:

Kate Wilson, Dirigente de Marketing, Mídia

media-relations@seabornnetworks.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e314c88c-f73a-459f-b77c-92167c84d456/pt