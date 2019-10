Seaborn Networks e Anova Financial Networks fazem parceria para oferecer a rota de come´rcio mais ra´pida entre Chicago, EUA e Sa~o Paulo, Brasil

Seaborn e Anova oferecerão soluc¸a~o de late^ncia ultrabaixa para a vertical financeira entre as bolsas Chicago CME e B3 Exchange de Sa~o Paulo

BOSTON, Oct. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Seaborn Networks, principal desenvolvedora-proprieta´ria-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibras o´pticas (Seaborn), e a Anova Financial Networks, provedora de serviços de dados internacionais e de dados de mercado (Anova), anunciaram hoje a criac¸a~o de uma alianc¸a estrate´gica para o fornecimento da primeira conexa~o de fibra de ultrabaixa late^ncia (ultra-low latency - ULL) entre os centros financeiros de Sa~o Paulo, Brasil e Chicago, EUA.A Seaborn e a Anova oferecera~o va´rios ni´veis de ULL para potenciais clientes, atrave´s do sistema de cabos submarinos diretos POP a POP, de 72 Tbps e totalmente em operação da Seaborn (Seabras-1), entre Sa~o Paulo, Brasil e NY/NJ EUA, e a conexa~o de rede de microondas de late^ncia ultrabaixa da Anova entre a Chicago Mercantile Exchange e todos os cinco locais do New Jersey Equity Triangle, incluindo BATS, NASDAQ, Bolsa de Valores de Nova York e Cboe Global Markets, Inc.Esta parceria viabilizara´ rotas comerciais ULL, especificamente para a integração vertical financeira entre as bolsas de Chicago e Sa~o Paulo. As duas redes sera~o interconectadas em Carteret, New Jersey, permitindo uma conexão de late^ncia li´der no mercado para os interessados em largura de banda ou dados de mercado. Os clientes poderão fechar contratos atrave´s da Seaborn ou Anova, para receber o benefi´cio total desta rota combinada de late^ncia ultrabaixa de Sa~o Paulo, Brasil a Chicago, EUA. Esta alianc¸a estrate´gica oferece uma se´rie de benefi´cios aos clientes, incluindo: Contratos de capacidade consolidada e faturamento com SLAs li´deres do setor A mais nova arquitetura de rede com tecnologia coerente de 100 Gbps em uma soluc¸a~o de ponta a ponta de New Jersey a Sa~o Paulo Soluc¸o~es proprieta´rias de late^ncia ultrabaixa li´deres de mercado para instituic¸o~es financeiras Relac¸a~o direta com os operadores que construi´ram e operam as rotas de cabos submarinos e micro-ondas para seus respectivos sistemas, proporcionando maior qualidade de servic¸o e melhor acesso a` informac¸a~o Rota de e para a Ame´rica do Sul que evita as a´reas propensas a furaco~es da Flo´rida, Caribe e Bermudas, com 100% da rede terrestre brasileira subterrânea e protegida com diversas rotas terrestres no Brasil, garantindo o ma´ximo desempenho, seguranc¸a e confiabilidade Prazos de entrega reduzidos de todos os servic¸os on-net e off-net, permitindo que a Seaborn fornec¸a o serviço mais ra´pido da indu´stria para nossos clientes A plataforma “hardware-accelerated FPGA” da Anova fornece dados CME ou B3 normalizados com “overhead” de sub-microssegundo. O NOC prima´rio e o NOC de reserva da Seaborn sa~o propriedade independente e operados 24×7“Estamos muito satisfeitos em poder fazer parceria com a Anova para oferecer essa rota ra´pida entre Chicago-NY/NJ-Sa~o Paulo ULL”, disse Larry Schwartz, Presidente e CEO da Seaborn. “Esta e´ uma oportunidade u´nica para a indu´stria financeira global alcanc¸ar as mais baixas late^ncias entre as principais bolsas na Ame´rica do Norte e do Sul”. “Nossa colaborac¸a~o com a Seaborn e´ uma continuac¸a~o da nossa missa~o de otimizar o transporte entre os centros de liquidez financeira”, disse Michael Persico, CEO e Fundador da Anova Financial Networks. “Ale´m de fornecer largura de banda tradicional, esta nova rede mostra ainda mais a capacidade da Anova de entregar globalmente as atualizac¸o~es de prec¸o e negociac¸a~o mais ra´pidas para os instrumentos mais vitais de CME – ponto fundamental para os participantes do mercado em todo o mundo com uma grande variedade de estrate´gias”. Sobre a Seaborn Networks A Seaborn Networks e´ uma principal desenvolvedora-proprieta´ria-operadora de sistemas de cabos submarinos transocea^nicos de fibras o´pticas, inclusive o Seabras-1 entre Sa~o Paulo e New York. A Seabras-1 e´ o u´nico sistema POP a POP direto entre Sa~o Paulo e New York a oferecer a rota de menor late^ncia possi´vel entre B3 e trading exchanges de New Jersey. Para mais informac¸a~o, visite www.seabornnetworks.com e siga a Seaborn no LinkedIn. Contato com a Mi´dia: Kate Wilson, Dirigente de Marketing, Mi´dia media-relations@seabornnetworks.com Sobre a Anova Financial Networks A Anova Financial Networks e´ a u´nica operadora global que oferece conectividade sem fio e de fibra, bem como distribuic¸a~o de dados de mercado em todas as classes de ativos. As tecnologias proprieta´rias inovadoras da Anova e a abordagem centrada no cliente permitem que a empresa fornec¸a soluc¸o~es seguras e confia´veis para bancos, empresas comerciais e bolsas de valores em todo o mundo. Para obter mais informac¸o~es sobre a Anova Financial Networks, visite www.anovanetworks.com e siga a Anova no LinkedIn e Twitter @AnovaNetworks. Contato com a Mi´dia: Jaymie Scotto & Associates (JSA) +1 866.695.3629 ext. 12 jsa_anova@jsa.net Foto deste comunicado disponi´vel em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6039955a-54b8-48e5-b623- c31f97036a2d