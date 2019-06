Seaborn Networks lança novos Serviços IP Ethernet no Brasil e Estados Unidos

BOSTON, June 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Seaborn Networks (“Seaborn”), principal desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra óptica, anunciou hoje o lançamento da performance líder do setor com o seu novo Serviço IP com diversas soluções de Serviço Ethernet e Serviço IP para atender a demanda do mercado por Ethernet e IP global rapidamente implantados e altamente estáveis entre a América do Norte e a América do Sul.



Os serviços IP incluem as soluções IP Transit, Remote Peering, Cloud Connect e Enterprise DIA. Os Serviços IP da Seaborn são oferecidos sob um compromisso mínimo com a capacidade de uso de largura de banda adicional baseado em pagamento de acordo com o uso. Os serviços Ethernet da Seaborn incluem capacidade E-Line, E-LAN e E-Tree com opções de serviço protegido, dependendo da Classe de Serviço (COS) selecionada. SLAs líderes do mercado são fornecidos com todos os serviços IP e Ethernet.

“Atualmente, com o ambiente de comunicações altamente acelerado e complexo, as empresas e os operadoras de rede exigem uma conexão de dados rápida e segura entre vários locais nacionais e globais”, disse Larry Schwartz, CEO da Seaborn. “Garantimos que nossos clientes tenham as soluções de alta largura de banda necessárias, rentáveis e seguras para que eles possam competir no mundo conectado de hoje. Os serviços Ethernet e IP de alta disponibilidade e personalizáveis da Seaborn oferecem a solução perfeita para essas necessidades”.

Ao combinar a implantação rápida do serviço em apenas alguns dias com o controle operacional do nosso sistema submarino Seabras-1 totalmente gerenciado, somente a Seaborn pode controlar diretamente todos os aspectos e camadas da rede, garantindo assim a qualidade inigualável do serviço durante toda a sua vida útil.

Seabras-1 da Seaborn oferece a única rota POP a POP direta entre São Paulo, Brasil e Nova York, EUA, e em breve irá lançar uma plataforma de orquestração total que permitirá que os serviços sejam entregues em tempo real através da tecnologia SDN líder do setor.

Para mais informações, visite a Seaborn Networks em www.seabornnetworks.com .

Sobre a Seaborn Networks

A Seaborn Networks é uma principal desenvolvedora-proprietária-operadora de sistemas de cabos submarinos de fibra óptica, inclusive a Seabras-1 entre São Paulo - Nova York. A Seabras-1 é o único sistema POP a POP direto entre São Paulo e Nova York a oferecer a rota de menor latência possível entre B3 e trading exchanges de Nova Jérsei. Para mais informação, visite www.seabornnetworks.com .



